Yamaha VR46 Master Camp debutará en el Campeonato del Mundo de Moto2 en 2022

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Yamaha Motor Co., Ltd. y VR46 anuncian una nueva colaboración. Las dos compañías se han dedicado a preparar a los pilotos de la próxima generación. Ahora se proponen ofrecer a los jóvenes talentos de Yamaha la oportunidad de perfeccionarse como pilotos a nivel de Campeonato del Mundo y, por lo tanto, unieron fuerzas para comenzar el proyecto más emocionante y desafiante del programa Yamaha VR46 Master Camp hasta la fecha: su debut en el Campeonato del Mundo de Moto2.

El nuevo Yamaha VR46 Master Camp Team es propiedad total de Yamaha Motor Co., Ltd., y también financiará #theTeam. VR46 estará a cargo de la gestión del nuevo equipo del Campeonato del Mundo de Moto2, que también puede contar con el apoyo de Thai Yamaha Motor Co., Ltd., Yamaha Motor Europe N.V. y Yamaha Motor Racing Srl. El equipo Yamaha VR46 Master Camp estará dirigido por el director deportivo Gelete Nieto, con Manu González y Keminth Kubo formando la alineación de pilotos.

Manu González tenía solo 13 años cuando fue seleccionado para la Red Bull Rookies Cup en 2016. En 2017 tuvo su primera aparición en WorldSSP300 como Wild Card. Poco después, con tan solo 15 años, se convertiría en Campeón de la European Talent Cup y con esas credenciales se unió a WorldSSP300 como piloto a tiempo completo en 2018. Terminó su temporada de debut en sexto lugar. Solo un año después, se convirtió en el Campeón de WorldSSP300 (el Campeón del Mundo más joven de su historia, 17 años 56 días). Ascendió a WorldSSP en 2020 y obtuvo el séptimo lugar en la clasificación final. Este año volvió a impresionar en la misma categoría. Está tercero en la clasificación después de varios podios y victorias, con solo una ronda para el final.

El piloto tailandés Kubo participó en la quinta edición del Yamaha VR46 Master Camp celebrada en Tavullia en 2018. Él y el equipo Yamaha VR46 Master Camp Team debutaron juntos en el FIM CEV Moto2 en 2019. Estos últimos tres años le permitieron al joven ganar experiencia valiosa. En 2021, Kubo también recibió su primer Wild Card en el Campeonato del Mundo de Moto2. Participó en el Gran Premio Monster Energy de Cataluña donde finalizó la carrera en 26ª posición.

El recién formado Yamaha VR46 Master Camp Team hará su debut en el escenario del Campeonato del Mundo de Moto2 en el primer test de invierno en Valencia, que se celebrará del 3 al 4 de febrero de 2022. El primer objetivo de ambos pilotos será adaptarse gradualmente a su nuevo equipo.

Keitarou Horikoshi, director general, YMC.

“El proyecto Yamaha VR46 Master Camp ha tenido mucho éxito desde su lanzamiento en 2016. Comenzamos con el programa de capacitación semestral de 5 días en Tavullia que tiene como objetivo apoyar y preparar a los jóvenes talentos de Yamaha Racing. Pronto se convirtió en un programa muy apreciado y buscado, después de formar parte del programa bLU cRU de Yamaha, con distribuidores de Yamaha de todo el mundo que solicitaron la admisión de sus pilotos. En 2017, el Master Camp inició su propio equipo FIM CEV Moto3, que pasó a la clase FIM CEV Moto2 en 2019. Kubo es Graduado de la 5ª edición del Master Camp y piloto del Master Camp CEV, mientras que González es un piloto de WorldSSP que forma parte del programa bLU cRU de Yamaha Motor Europe”.

Alessio Salucci, director de VR46 Riders Academy

“El Yamaha VR46 Master Camp es un proyecto muy querido por VR46. La idea del programa nació en la oficina de Valentino en la sede de VR46 en Tavullia. Se creó a partir de una conversación que Valentino y Lin Jarvis tuvieron allí. Ellos tenían el objetivo compartido de ayudar a los jóvenes talentos internacionales de Yamaha, al igual que lo hace la VR46 Riders Academy para los pilotos italianos locales”.

Manuel González, piloto de Yamaha VR46 Master Camp

“Estoy muy feliz por este nuevo proyecto y la gran oportunidad que he recibido. Será un gran paso para mi carrera, donde aprenderé mucho y me divertiré. Daré el máximo para crecer en este mundo. Un gran ‘gracias’ a Yamaha y VR46 por creer en mí. Y, por supuesto, muchas gracias a la familia Rovelli por todo su apoyo “.

Estamos convencidos que a Manu le irá realmente bien, talento tiene de sobra.

También te interesa Manu González correrá en Moto2 en el YAMAHA VR46 MASTER CAMP TEAM

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: