Deséenme suerte. Voy a por todas.

Sabéis que en toda esta situación vivida con la lesión de Márquez, en Moto Race Nation hemos contado desde el principio con el asesoramiento de un extraordinario profesional que ha ido acertando, punto por punto, todo lo que podría ocurrir, el origen de cada problema y la posible solución a adoptar. Pseudoartrosis, una posible infección, ahora confirmada… han sido conceptos que han aparecido en los artículos que Rubén nos ha facilitado con sus conocimientos y larga experiencia, además con el añadido de ser buen motero y piloto en su día, por lo que la adaptación al tema que tratamos es absoluta.

Artículo 1 : Marc Márquez: La gravedad de su lesión y recuperación

Artículo 2: Estado de Marc Márquez para 2021: “A pesar de los errores, hay motivos para el optimismo”

En esta ocasión, pedimos a Rubén que hiciese un texto que nos posibilitara comprender, desde el punto de vista de una persona a la que le sucede algo similar y fuera de tecnicismos, cómo ha podido ser el proceso hasta ahora.

Os adelantamos que participará con nosotros en el próximo programa del podcast, por lo que si queréis escuchar de su voz las preguntas que podamos hacerle, estad atentos que en los próximos días tendremos el programa en nuestra web. De momento, disfrutad el texto.

Buenas. Soy Fulanito de Copas. Soy un aficionado al motociclismo al que le gusta meterse en circuito con su Kawasaki, rozar deslizaderas con el asfalto, acelerar, frenar, comerle segundos al reloj, sentir el veneno de la velocidad… En España somos muchos los que tenemos ese veneno en la sangre.

Pero he tenido un problema. Me he roto el húmero por la mitad en un desgraciado accidente en el circuito. Parecía en un principio que era una cosa fácil de solucionar y comparado con lo que se ve en las tandas libres en los circuitos españoles cada fin de semana, es hasta poca cosa. Mi médico de confianza me operó pero las prisas me pudieron y me cargué la intervención. Me tenían que haber frenado, pero yo y los que me rodean también deberíamos haber puesto de nuestra parte, aplicar el sentido común…

Me operé en segunda instancia y algo salió mal. Dicen que fue el injerto de cadáver que me pusieron, que no cuajó. Dicen que fue que una sepsis (infección generalizada) que impidió la consolidación ósea. Dicen que fue un estaphilococus aureus que se comió parte del tejido muscular.

Tal vez un poco de todo. No lo sé.

Sólo sé que quiero volver a correr cuanto antes, pero he perdido la confianza en el equipo médico habitual y he encontrado un buen equipo que me asegura que esta vez las cosas sí saldrán como deben. Me han colocado un autoinjerto de cadera. Por lo visto es una técnica habitual en estos casos que no se ha hecho antes en mi caso, por las prisas y quizás por una elección inadecuada del equipo médico anterior. Y resulta que en estos casos, las prisas son malas consejeras.

Desde hoy hasta que pueda volver a montarme en la moto tengo 6 meses de plazo. Es el período mínimo que me garantizan los doctores que necesito para realizar actividad deportiva con unas mínimas garantías. Pero sé de sobras que en realidad el período debiera ser 1 año para que mi cuerpo esté al 100%.

Voy a usar las mejores técnicas de fisioterapia para lograr una consolidación ósea exquisita y no voy a tener prisas por recuperarme, pero en realidad sí las tengo porque quiero correr un torneo de aficionados que comienza en marzo… Gracias al cielo dispongo de recursos suficientes para salvar mi situación, pero me han comentado que si esto le pasa a cualquier persona, está mínimo 2 años para conseguir superarlo, y probablemente con secuelas importantes en el brazo afecto.

Durante todo este proceso he perdido peso, he llorado, he sufrido dolor de verdad, he trabajado duro para conseguir la recuperación, he llegado a desesperarme y desesperar a los que me rodean… Sé que tengo que mantener una buena actitud, ser positivo y mirar con optimismo hacia el futuro, pero no sé si habré hecho bien perdiendo la confianza en el primer equipo médico, que es de lo mejorcito en medicina deportiva. No sé si habré hecho bien en afrontar una tercera operación con otro equipo médico; la zona de la fractura soporta ya demasiado estrés y está muy estropeada. En el mundillo sanitario, todos dicen que “un médico cura, dos matan…”, pero parece que el nuevo equipo médico está haciendo muy bien su trabajo.

Así que a pesar de todas las garantías, no sé cómo me voy a quedar. Así que no sé si habré hecho bien con esta última intervención aunque no tenía más remedio. Así que no sé si al montarme en la moto de nuevo voy a ser el mismo, no sé si me responderá el brazo físicamente…En definitiva, aunque me han garantizado que sí, yo…No sé…

Deséenme suerte. Voy a por todas.

Fulanito de Copas.



Rubén García Ruiz

fisioterapiaecija@gmail.com

Fisioterapeuta y Osteópata

Experto en valoración del daño corporal

