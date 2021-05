Grave accidente de Troy Bayliss en bicicleta

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Troy Bayliss, tres veces campeón del mundo de Superbike, sufrió el pasado viernes 14 de mayo un grave accidente en bicicleta que le ha provocado una fractura de la vértebra C4 con afectación medular que obligará a la leyenda de Ducati de 52 años a estar en reposo durante algunos meses.

Troy, que no tiene ningún recuerdo de como fue el accidente, se vio involucrado con otra bicicleta que salía entre dos coches aparcados. El campeón australiano se dio un fuerte golpe en la cabeza, perdió el conocimiento y fue trasladado rápidamente al hospital.

A pesar de la gravedad de las lesiones, su condición es estable y ayer Troy pudo volver a su casa de Gold Coast para empezar con calma la recuperación.

Troy Bayliss:

“Estoy bastante bien y ya en casa, pero por culpa de la caída no podré volver a pilotar un moto hasta que no recupere la movilidad en los brazos y las manos. Quiero informar de lo que me ha pasado para decir que estoy bien y que volveré a la pista lo antes posible. Ha sido un fin de semana muy intenso para mí y para mi familia, pero afortunadamente saldré de esta. Los médicos son muy optimistas y non hay una indicación exacta sobre cuánto tiempo necesitaré para volver a ir de nuevo en moto. Quizás es una cosa de meses o quizás es mucho más. Todo dependerá de cómo y cuándo la vértebra estará soldada”.

Troy, gran aficionado al ciclismo y al que hemos visto probando la MIG-RR, propuesta de Ducati dentro del sector de las E-MTB, sigue manteniendo un gran vínculo con la marca italiana y ha sido a través de un comunicado enviado por Ducati como nos ha informado de lo ocurrido y sobre su estado.

Le deseamos la mejor de las recuperaciones y ojalá le veamos pronto haciendo lo que más le gusta, montar en moto.

Fuente: Ducati Press

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: