Pedro Acosta y los riesgos que no toma.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Hace unos años, en una reunión de trabajo donde se planificaba como manufacturar nuevas referencias, se aportaban muchas (y costosas) ideas de cómo automatizar el proceso (curiosamente todas las ideas siempre se aportaban contando con que fueran inversión de la otra parte) hasta que alguien dijo una frase que hizo parar la rotativa: “si todas esas cintas están muy bien pero en algún momento alguien tendrá que abrir el saco y abocarlo, ¿no?”.

Vengo acordándome de este episodio leyendo por diversas partes lo que se ha contado del Gran Premio de la Emilia Romagna (aka Misano 2) varios pilotos que han arriesgado en su lucha por el título y han caído cuando volaban a por los 25 puntos y veo con sorpresa y estupefacción, casi con indignación, cómo se han calificado estas caídas de error cuestionando por qué han arriesgado todo y no han sumado puntos justo ahora que están en la lucha por el Título.

Bueno, parafraseando a mi hermano Miguel en aquella reunión, “en algún momento alguién tendrá que tomar riesgos en este deporte, ¿no?”. Si a falta de tres carreras, con los líderes flaqueando y yendo por detrás en la clasificiación general, es el momento de también parafrasear a Pipe en un podcast cuyo número de programa no recuerdo y recordar que este deporte consiste en ganar carreras. Y ahí tenemos a Dennis Foggia, poniendo contra las cuerdas a un Pedro Acosta a base de ganar carreras, la esencia de este deporte. Me pregunto si Foggia se hubiera caído en Misano 2 (aka Gran Premio de la Emilia Romagna) también se le habría puesto en duda los riesgos tomados en su lucha por el Título.

Ahora que se habla tanto, demasiado, de seguridad y de soluciones, empiezo a pensar que ese está estandarizando a la baja todo en este deporte: la evolución técnica, la calidad de los neumáticos, el nivel del Campeonato (que con la llegada de Darryn Binder a MotoGP da una clave de lo que se considera élite) y el nivel de riesgo o ambición que los pilotos han de poner, ponen, en pista.

¿Alguien se acuerda en qué consiste este deporte?. Es un deporte absolutamente mental y de gestión de presiones. Claro que todos los pilotos saben ir rápido, a la décima son todos igual de rápidos, es la gestión mental la que marca la diferencia, la ambición y la asunción de riesgos, todo lo demás está tan absolutamente estandarizado que, joder, ante la ausencia de pilotos peleando, damos por bueno este estándar al punto de no entender por qué hay pilotos que toman riesgos.

Y cuidado, que no estoy justificando las caídas como parte del espectáculo, estoy aplaudiendo que aún existan pilotos que no den por bueno el límite de ritmo y estrategia que se plantee antes de la carrera. Y si no, ya me contaréis cómo llegó Enea Bastianini al podio desde la cocina de su casa, pasando a pilotos que mantenían su ritmo propio. El riesgo es parte de este deporte, hasta ahora lo ha sido. Es una pena que se esté confundiendo el debate de a quién y con qué edad se le permite tomar ese riesgo de manera profesional con la eliminación del riesgo. Es una confusión que me parece demagógica. Así que el debate es quién y cómo toma el riesgo paralelamente a cómo minimizarlo.

Yo creo que estos que toman riesgos (entendiendo riesgo como no conformarse con lo que dice la maquinita) son los pilotos que no tienen miedo a perder mientras intentan ganar, algo que la consecución del Título de MotoGP hará que olvidemos a ese Quartararo que desde el mismo viernes mostró todos los efectos que la presión ha venido haciendo sobre el francés en temporadas pasadas. Aún así, justo Campeón 2021 ante la tímida oposición a destiempo de Bagnaia, una tímida oposición que ha devuelto a Ducati un contendiente al Título que lo ataca en vez de asegurar el segundo puesto, esta es la diferencia que marca la desesperación y abrazos a Bagnaia por parte de su equipo frente a la resignación de años anteriores.

Y lo cierto es que no sé cómo le veréis vosotros, pero si Remy Gadner consigue este Título de Moto2 (un Remy al que también parece haberle pesado la presión que Fernández le ha conseguido imprimir) yo recordaré más esta temporada 2021 por la ambición de Raúl en ganar y ganar carreras para llegar al título al que este maldito Road To MotoGP puede privarle en 2022. Me parece tan exótica la figura de un piloto que lucha por ganar en cada GGPP que me emociona (nivel lágrima) cuando veo uno.

Algo que Pedro Acosta no ha escondido. Si alguien está pensando que Acosta está atenazado por la posibilidad de no ganar el Título de Moto3 le diría que deje de pensarlo y tenga la absoluta seguridad de que es así. Si bien no voy a quitarle mérito a Foggia, lo cierto es que el italiano no tiene nada que perder arriesgando y sí mucho que ganar, mientras que Acosta se enfrenta a una cruda realidad: se enfrenta ante la primera y última oportunidad de ser Campeón de Moto3, lo cual es una obligación porque es el líder. Así lo describe en el documental de DAZN, y donde no esconde que no asume los riesgos que quizá le gustaría por todo lo que tiene que perder, por todo lo que está obligado a conseguir.

Acosta no será el Campeón del Mundo más joven entre otras cosas porque los que dicen que aman este deporte olvidan que lo es Manu Gónzalez y Acosta ya es más viejo que lo era Manu hace dos temporadas (la misma puta historia clasista de siempre en este deporte), lo que sí va a ser es el piloto más joven de todos los tiempos en soportar la presión que está soportando: todos esperan que gane, que no pierda y que lo haga a la primera y sin sacar la calculadora. El atolladero en el que está metido Acosta es para tomarse un minuto y pensar en lo bueno o malo que está siendo su segunda mitad del Campeonato y recordar que, si está defendiendo el liderato, es porque en algún momento Pedro decidió tomar riesgos, pero esto es tan injusto que yendo líder, recordamos los que no toma (aparentemente) ahora.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: