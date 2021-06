Las notas del Gran Premio de Alemania

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Todo lo bueno que ha traído la victoria de Marc Márquez en el Gran Premio de Alemania incluye, como decíamos ayer, todo lo malo de este campeonato que ha conseguido eclipsar. Para muestra, la página de inicio de motogp.com el martes por la mañana, repleta de fotos y vídeos de Marc al margen de cualquier otra cuestión que pueda suceder en este miniuniverso que, aunque a veces no lo queramos ver, “sólo” es una caravana de camiones pululando por Europa con el objetivo de ofrecer un espectáculo, un gran circo que se decía en otros tiempos.

Desde luego que lo mejor del Gran Premio ha sido la incontestable victoria de Marc, y dentro de este espectáculo habría que preguntarse por qué es lo mejor, por qué está todo tan centrado en determinadas figuras de una única categoría. Es algo que no me gusta ni me gustará de la filosofía #RoadToMotoGP, que todo lo demás es accesorio.

Incluso el mismo MotoGP.

En lo deportivo, una nueva barbaridad de Marc. Habrá que esperar unos poquitos, muy poquitos días hasta que se compita en Assen, un circuito muy poquito parecido a Sachsenring, para ver hasta dónde llega el milagro de Alemania (si es que lo hubo), y eso sí, habrá que esperar a Austria, con el parón forzado por la suspensión del Gran Premio de Finlandia, para ver si un posible regreso de Marc a los podios/victorias hace mella en la fortaleza mental del resto de pilotos.

Sobresaliente: la diferencia entre un gran piloto y un campeón pasa por la capacidad de aprendizaje y adaptación, unos conceptos por los que muchos de los pilotos que hoy habitan en MotoGP no se han visto obligados a pasar porque, sencillamente, tenían precontratos firmados para llegar a MotoGP sin haberse vistos obligados a conseguir resultados cuando las cosas venían mal dadas. La capacidad que Pedro Acosta y su entorno han tenido para levantar una “crisis de resultados” de los dos últimos Grandes Premios ha sido demoledora: abstracción, observación, dialogo, escucha y puesta en práctica. Y ahí están el resultado de Sachsenring, un Acosta controlando la situación entre una jauría de pilotos necesitados de resultados cuando las cosas vienen mal dadas. Qué grande es el Team Ajo para quien quiera aprovechar su experiencia, qué importante es tener un entorno que te diga cómo hacer las cosas en vez de darte la razón. Y qué importante es escuchar a este entorno.

Hablando de entorno, en esta transformación de Remy Gadner a “Moto2 fucking master” parece que está siendo clave elementos de su entorno que ya no están. De ser así, qué bestialidad para mal puede hacer un inapropiado tutor al que rendir cuentas en éste y cualquier deporte. Puede parecer exagerado, pero la falta de memoria hace que ahora todo el mundo confíe en Remy, hace que todos supieran lo bueno que era y bla bla bla bla de advenedizos a los que todo le parece genial y nada es criticable según el ganador del día, pero lo cierto es que hay que mirar el palmarés de Remy hasta el año pasado para, sencillamente, no confiar en él. Qué grande es Aki Ajo y qué grandes se hacen quienes le escuchan.

Notable: y más que notable el trabajo que están haciendo en KTM. Se esperaba un mayor milagro de Ducati en Sachsenring que la sorprendente pole de Johann Zarco o el correcto top 5 de un Pecco Bagnaia de menos a más, pero parece que nos empeñamos en no señalar a Miguel Oliveira como el que sí pueda ser el tapado de este Mundial 2021, y mira que viene avisando desde el pasado año. No cuenta ya la calidad del piloto, que de por sí es excepcional y me quedo corto, sino porque la moto, repentinamente y mientras Michelin lo permita, funciona. Funcionó en Mugello, Montmeló y Sachsenring, pocas dudas caben de que funcionará en Assen. Quizá Oliveira pueda estar un poquito lejos de Quartararo en la general, pero como siga sumando podios a ver lo que tarda en comerse a los que tiene delante en la general: los Guadianas Mir (pidiendo a gritos un holeshot para su Suzuki), Bagnaia y Miller, y un Zarco muy regular pero que se le niega la victoria. Y el desaparecido Viñales, quizá por lo que cuenta Lucio, las Yamaha no Quartararo están todas muy atrás.

Y vale, Quartararo lo está haciendo de vicio, incluso nadando y guardando la ropa sin la presión de un rival a su altura en 2021, pero quizá, y repito quizá, lo que pase realmente es que Ducati y KTM, incluso Aprilia, hayan sabido solucionar problemas concretos de 2020 que Yamaha no. Como decíamos antes, el mejor piloto es el que escucha y se adapta, y esto es algo que Quartararo está haciendo muy bien. Quizá el resto se vean sobrepasados sin más. Lo del extraño caso del grip que viene el sábado, desparece el domingo y vuelve el lunes sólo y exclusivamente en la moto de Viñales es algo que, personalmente, soy incapaz de ver ni entender desde un punto de vista técnico. Están compitiendo, de acuerdo, pero un poquito de transparencia en los problemas de Yamaha mejoraría su imagen. Si los problemas son los que son, pocas pistas darán a sus rivales por contarnos qué pasa más allá de los electroduendes.

Bien: Muy bien Arón Canet, fantástica carrera en Sachsenring y fantástico trabajo del Aspar Team. Al igual que con la victoria de Marc, habrá que espera a Assen (un circuito a priori no muy favorable al cuestionado chasis Boscoscuro) para ver hasta dónde llega esta mejora demostrada en Sachsenring (un circuito sin apenas cambios de dirección), incluso para Albert Arenas, octavo final tras otra Boscoscuro, la de Jorge Navarro. Y volviendo al Team Aspar, muy bien Sergio García en Moto3. Los ímpetus de la última vuelta y una dirección de Carrera que se hace la picha un lío cuando tiene que relegar una posición por saltarse el verde o que te echen fuera le privó de algún puntito que sí le regalaron a Dennis Foggia, cuya plaza de podio debería haber estado ocupada por Andrea Migno. En cualquier caso un piloto que ha crecido y está aguantando la presión de ser el primero de los no Acosta, mientras que el resto no parece aguantar la presión de no ser el primero de los no Acosta.

Aprobado: aún le falta un poquito a la Aprilia para llegar a su ansiado objetivo del top 6 en 2021. La mejoría es evidente, y Sachsenring es un circuito en el que Aleix Espargaró siempre se ha desenvuelto bien. Assen debe ser otra citada marcada en rojo para Aleix, veremos a ver qué ocurre.

Jeremy Alcoba nos volvió a regalar una de esas carreras que en el lejano 2020 nos maravilló y por las que, de repente, se critican a los pilotos. En la última vuelta se pasó un poquito de listo adelantando antes de ceder una posición por pisar el verde, pero en general hay que reconocerle que por fin le volvimos a reconocer en carrera.

Suspenso: una verdadera lástima las caídas de Augusto Fernández y Xavi Vierge. Esto es algo que va muy en la línea de lo que nos contó Jorge Navarro el pasado año con los neumáticos y que puedes revisar aquí. Pero lo que da auténtica pena es ver en qué está quedando Moto3.

La antigua categoría de los pillos, la antigua categoría de los pilotos cuya mayor virtud no era ser los más rápidos sino los más listos, la antigua categoría en la que saber ralentizar un grupo y molestar era un arte adorado y bendecido por todos, ahora es la categoría con el que Dirección de Carrera paga y derrocha toda su frustración y falta de saber hacer, ahora es la categoría donde no sólo peleas por un buen resultado sino porque no te lo quiten por lo que ayer era bendecido, ahora es un lugar donde a niños que se les ha negado la oportunidad de crecer en un nacional se les presiona con la obligación de un profesional, y no quiero nombrar a nadie, pero todos vimos como un piloto era entrevistado cuando estaba a punto de llorar por todo lo que se le venía encima, por todo lo que se le exigía cuando se le dijo que venía a aprender. Managers y Stewards, su trabajo depende de la audiencia y el patrocinio. Nadie quiere pagar para que un árbitro no sepa hacer su trabajo con tu imagen, nadie quiere pagar para que un piloto sin formar se vea ultramegapresionado.

