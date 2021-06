Valentino Rossi sin plaza en MotoGP… ¿es necesario esperar más?

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Cuando alguien se decida a producir el biopic de Valentino Rossi contará las últimas temporadas del Campeón con el típico texto previo a los créditos finales en plan “Rossi extendió su carrera durante dos o tres años más con el apoyo incondicional de su afición” o algo así para no contar el declive del astro que hayan documentado en la prensa, al menos de lo publicado y dicho en Montmeló que roza el surrealismo y empieza a insultar la inteligencia de la afición.

Según todo lo oído y dicho durante el Gran Premio de Catalunya, Rossi no tiene plaza para 2022 ni tan siquiera en su anunciado equipo de MotoGP (cuya alineación sería Marini y Bezzechi). Petronas le está buscando sustituto descaradamente y Gresini tiene sus plazas de MotoGP prácticamente adjudicadas a Di Gianantonio y Bastianini.

Y ahora es cuando yo, crítico hasta la saciedad con Rossi y su forma de hacer las cosas durante años, crítico con su entorno y forma de difundir las noticias, crítico con su manera de competir en los despachos lo que no podía hacer en pista y crítico con la excesiva polarización que el mismo Campeonato ha focalizado en su figura, empiezo a preguntarme si todo esto que está pasando, todo este anuncio a plazos por parte de la prensa más oficial, todo este “sabemos qué sucederá y no queremos decirlo pero lo decimos”, empiezo a preguntarme si toda esta forma de darnos a entender que la retirada de Rossi sucedería este año sí o sí (porque no tendría sitio en MotoGP en 2022) es algo que da justicia a la carrera de Valentino.

Carrera en la que se han, nos hemos, apoyado para crecer, carrera que se ha vanagloriado, carrera por la que se ha pedido respeto y sobre la que no se tiene respeto alguno a la hora de ser los primeros en dar una noticia (irónicamente, sería lo que este texto estaría haciendo).

Si Rossi quiere hacer un anuncio que sea respetado y solemne, quizá debería hacerlo lo antes posible, antes que la noticia más esperada del año se convierta en una vieja noticia nunca dada.

No voy a repetir el palmarés de Rossi porque no hay palmarés que justifique el presente de un deportista que no está obteniendo resultados. No voy a decir que Rossi tiene derecho a alargar su carrera mientras quiera porque esto es una mentira que pregonan los mismos que quieren decirnos que no tiene sitio en MotoGP sin decirlo, dejando que seas tú quien sume 2 y 2 para llegar a un anuncio que, por mareado, carecerá de la solemnidad que merece porque, con la excusa de un mercado de fichajes, nos cargaremos esa solemnidad por ser los que, sin decirlo, dijeron que Rossi no estará en 2022 antes que nadie.

Porque amigo lector, lo cierto es que la noticia que se ha dado en Montmeló no es la posible llegada de Bezzechi, Di Gianantonio o Raúl Fernández a MotoGP, de haberlo sido nadie habría apostillado las noticias con la frase “con lo que esto conlleva para el futuro de Rossi que no queremos comentar, pero deja las cosas claras“.

