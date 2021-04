Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Vamos a ir como decía Jack, aquel inglés de cuchillo fácil, por partes. Habrá quien crea que lo mejor del Gran Premio de Portugal sea el regreso de Marc Márquez independientemente del resultado, y quizá lo mejor haya sido que no ha hecho podio como se soñaba, deliraba incluso, el viernes. Decir que un podio era imposible ahora, a toro pasado, resulta ventajista e incluso pedante por innecesario, pero sí diré que para muchos que callan (dentro y fuera del mundial) fue un alivio que Marc no hiciera podio retratando el nivel del resto de la parrilla por cruel comparación, que al final es lo que significa competir, compararse.

Habrá quien piense que lo peor del Gran Premio de Portugal puede haber sido el enésimo capítulo del declive de Valentino Rossi, pero como ahora que todo el mundo va por ahí pidiendo que se retire a mí me ha dado por defenderlo (sin pasarme). Ya hablaremos de él próximamente en su actual coyuntura, pero vamos, con lo apretado que están los tiempos y lo decisivas que resultan las clasificatorias y las salidas, más del 50 o 60% de los problemas que pueda tener Rossi se resumen en la diferencia de militar en un equipo oficial o en un equipo que dicen que es oficial.

Habrá quien piense que lo peor del Gran Premio de Portugal ha venido en lunes, con el estallido en RRSS de Maverick Viñales que tras un inicio de temporada prometedor ha roto, en un día y medio, cualquier atisbo de erigirse en el puto amo de Yamaha y, por desgracia, vuelve a recordarnos una vez más al increíble caso del rio Guadiana cuando no a lo que cuentan de Curro Romero y sus “espantas”. No hay que ser sicólogo por Harvard para darse cuenta que Viñales no está llevando bien la presión, le venga de donde le venga.

Aclarado esto, vayamos al lío señores:

Mapping 37: y vamos a acostumbrarnos a que Pedro Acosta sea lo mejor de un Gran Premio porque quizá, y de seguir así, sea lo mejor que le pueda pasar a todo el Campeonato incluyendo las tres categorías: un astro que desvíe la atención de MotoGP. Y puede hacerlo, está barriendo y está dando espectáculo y del bueno, ya no es que en Doha venciera y hubiera que explicar que el resto iba muy lento bla bla bla, es que para ser un zorro de última vuelta como lo era Ángel Nieto, como lo era Cadalora o como lo es Marc Márquez, hay que ir sobrado encima de la moto y tener la frialdad de aguantar y aguantar y aguantar… Frialdad que por cierto, no parece tener nadie en Moto3, que al lado del show Acosta parecen una tanda de pilotos especuladores que confían el final de carrera a la potencia de su moto.

Y al final es lo que está consiguiendo Acosta en Moto3, justo el miedo que hay a que Márquez deje en entredicho el nivel de MotoGP, Acosta ya lo está haciendo en su categoría, porque está en un buen equipo, porque tiene mucha determinación y un estilo y técnica de pilotaje a la que no te puedes enfrentar especulando con el cronómetro y el caballito de más que tiene tu moto. Y aquí, señores, es donde aparece el filtro que separará el grano de la paja en Moto3, el filtro que marca un piloto al que hay que enfrentarse pilotando, no especulando.

Que no se la vaya la pinza ni a él ni a su entorno. La burbuja que ha de estar preparando Aki Ajo en torno a Acosta debe ser minina.

Mapping Dirección de Carrera: que me los quiero quitar pronto de encima. Llegado este punto, viendo la sanción que le metieron a Binder y Öncü, viendo la cada vez más tibia reacción a las acciones de Gabriel Rodrigo y todo lo que queda por venir de las banderas amarillas en las sesiones clasificatorias, igual alguien debería plantearse si se quiere que Dirección de Carrera sea ese organismo extraño que pueda terminar determinando el resultado del Campeonato a final de año, o si, por el contrario, deciden tomar un mismo criterio todas las semanas.

Mapping 87: ya sonaba la flauta de MotoGP el pasado año para Remy Gadner y demasiado está sonando en 2021 para un piloto que nunca ha luchado por ningún título en ninguno de los campeonatos en los que ha participado, que antes de este 2021 ha sido incapaz de encadenar dos podios seguidos y cuando ha tenido la presión de ganar en un circuito y circunstancias con todo a su favor, eliminación de Sam Lowes incluida, se dedica a mostrar todas las imprecisiones de pilotaje que se le suponen a un piloto que no soporta la presión. Si éste es el piloto que suena para MotoGP (lo que viene a significar que algo debe haber firmado por ahí) no sé dónde está el miedo a que Márquez arrase en MotoGP cuando lo que habría que tener es la certeza absoluta de que lo hará.

Y cuidado, que el enemigo lo tiene en casa con Raúl Fernández y no en Lowes. Y no ya sólo por el título (que lo hará, está ahí y tiene todo el potencial por destapar), sino por lo de las cosas que hayan firmadas (o no), y porque ya ha dejado claro cómo lleva la presión. Ojalá que ninguno de los dos, por causas distintas, llegue a MotoGP en 2022.

Mapping 5: sobre Jaume Masiá, leáse Mapping 37.

Mapping 2: sobre Gabriel Rodrigo, leáse Mapping 37 y Mapping Dirección de Carrera.

Mapping 43: sobre Xavi Artigas (o Izan Guevara), qué putada debutar con tan buena pinta el mismo año que Acosta explota.

Mapping 44: Vaya show protagonizó Arón Canet en Moto2. Aquel descaro que vimos el pasado año y que en Moto3 nunca terminó de rematar la faena apareció en Portimao para poner el contrapunto a la victoria de Raúl Fernández (leáse Mapping 87). Un espectáculo que capitaneó la resurrección generalizada de los pilotos españoles en Moto2 que ya le van cogiendo el aire al Dunlop delantero que tantos quebraderos de cabeza les trajo en 2020 y tanto les costó admitir. Bien Héctor Garzó, bien Augusto Fernández, bien Xavi Vierge, y bien Albert Arenas dejándose ver por ahí delante. De Jorge Navarro, esperemos a ver, tiene el mismo chasis que Canet, tiene el talento y tiene las mismas gomas que a todos estos se le atravesaron. ¿Qué le falta?

Mapping 20: ya no es que sea la segunda de Fabio Quartaro este año ni es que se ponga líder (que por cierto, en Ducati han reconocido un fallo en la caja de cambios que provocara la caída de Johann Zarco), es reconocer que el año pasado le pudo la presión y ver que este año la está metiendo él (leáse párrafo dedicado a Viñales). Si Maverick dice que no sabe qué le pasa a su Yamaha, parece que Fabio la tiene por su mano el día D (D de domingo, que es cuando se corre) y ahora viene Jerez, que es su circuito talismán. ¿Vendrán las irregularidades como el pasado año? Es posible, pero ha sido el que ha golpeado más fuerte en la mesa de Yamaha hasta ahora y esa victoria, amigos, es la que te da muchos números, muchos, para ganar en la rifa de la comprensión, cariño y crédito de Yamaha.

