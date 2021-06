Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El problema con el affaire del mono de Fabio Quartararo no es si se lo bajó él mismo, si le gusta llevarlo suelto, si puso en peligro al resto de pilotos o se puso a sí mismo. Tampoco es que el propio Quartararo acabara la carrera pidiendo que se le reconociera el mérito de haber pilotado con el mono abierto y que echara en cara que no se le apoyaba en los momentos difíciles (que alguien que viaja en Business desde los 16 años gracias a este deporte acuse al de porte de no apoyarlo… en fin. Cada uno de nosotros tendrá unos conceptos muy diferentes de lo que es un momento duro y el apoyo recibido a los de Quartararo, seguro). El problema no es nada de esto.

El problema es que MotoGP es una competición que se devalúa y desprestigia desde dentro. La avalancha de críticas y peticiones han hecho cambiar un poco el discurso, Quartararo ha pedido perdón y reconocido que no debía haber acabado la carrera a toro muuuuyyyy pasado y una vez que se ha asegurado que ha sumado puntos, pero en un primer momento la opción de MotoGP, de sus responsables de publicidad y promoción fue usar la imagen de Fabio a pecho descubierto para promocionar calificando la acción de “bizarra” (según la Real Academia de la Lengua, bizarro significa valiente y esforzado).

Luego vienen los golpes de pecho por Dupasquier, luego vienen los golpes de pecho por las escapatorias, luego viene el falso directo por su Quartararo se hubiera abrasado y desollado el pecho en una caída (eso queda feo enseñarlo, lo otro es valiente).

Tanto golpe de pecho y esta acción se penaliza con tres segundos. Tanto que si hay que dar ejemplo y el mensaje es que sale barato crear peligro si da espectáculo.

Pues empieza a estar claro el criterio de Dirección de Carrera: si es espectacular y sin sangre en las imágenes, no se sanciona o se hace levemente. Y eso, se llama adulterar, manipular, condicionar al gusto un Mundial y sus resultados y convierte a Dirección de Carrera en mamporrera de la promoción. Explicaría muchas cosas, como que estén probando fórmulas para blindar su inoperancia (a opinión del abajo firmante) y de las que luego hablaré.

Sobresaliente: si los neumáticos que Michelin trae al Mundial son capaces de decidir quién gana y quién no ya es, de por sí, un escándalo y sencillamente, mangoneo disfrazado de técnica. Pero esto es algo tan tristemente cotidiano que han conseguido que lo demos por bueno (tiene mérito y trabajo, las cosas como son). Lo que no sabemos si es mangoneo por perjudicar o por beneficiar. El primero lo tienen claro en KTM, que si bien las mejoras y evoluciones que han traído han hecho de su moto la moto que se esperaba en 2021, de nada hubieran servido sin un proveedor de neumáticos que traiga un catálogo de neumáticos a la altura de las circunstancias, o lo que es lo mismo, especificaciones que permitan a cada moto expresar su potencial. En cualquier caso, el trabajo de KTM y Dani Pedrosa (del cual yo era escéptico hasta que vi las imágenes del equipo aplaudiéndole) han dado frutos que ha permitido que Miguel Oliveira muestre el piloto que es: uno de los grandes talentos de este Campeonato.

Notable: el click de Sergio García Dols en 2021 es una de las cosas más brillantes y reseñables de esta temporada y que está pasado demasiado desapercibida. Dos victorias y presencia permanente en los puestos de cabeza, cosa que en el ambiente del desparecido Estrella Galicia nunca consiguió. Quizá sea un ejemplo de que las cosas necesitan su tiempo en una Moto3 que es un despropósito de prisas, resultados y presión sobre pilotos a los que se les obliga a ser profesionales sin serlo, sin haberlo sido en las categorías inferiores. Creo que muy poquita gente lo esperaba ganando carreras este año. Por cierto, ahora que parece que el huracán Pedro Acosta ya no es tan mediático (y eso que hizo una remontada marca de la casa) quizá llegue el momento de reclamar la cordura sobre sus resultados y expectativas. Hizo un carrerón, pero le falta cierta experiencia. Acosta ya no vende porque lo que hay que vender es cuando saldrá de Moto3 y que, por hacer séptimo saliendo el 22 (por dios, que es un novato), ya le puede la presión y yo ya lo sabía y todo eso.

Cómo me cansa lo que este deporte ofrece más allá del deporte.

(Muy) Bien: ¿seguimos hablando de Johann Zarco como un piloto huraño, irregular, peligroso, poco inteligente y que nos cae mal o empezamos a aceptar la realidad que nos está mostrando desde 2013 en Moto2? Como Oliveira, Zarco es otro de los grandes talentos del Mundial que está siendo enterrado por el glamour de otros y empieza a reconocérselo con la boquita pequeña. Llamarlo tonto vende más, y ya sabemos que MotoGP vende lo que sea mientras no haya sangre en directo.

Fantástico Remy Gadner y Raúl Fernández en Moto2, ya lo sabemos, pero lo destacable es por fin Xavi Vierge volvió al podium. Le está costando mucho adaptarse a lo que trae Dunlop (otra vez la falta de un catálogo acorde a profesionales) y el podio de Montmeló debería quitar mucha presión… y motivación para trabajar sobre estas gomas. Al final, por mucho que no le faciliten la vida, son las gomas sobre las que tiene que demostrar adaptación. Lo mejor de este podio de Vierge es que debería ser la avanzadilla de la llegada de Augusto Fernández o Héctor Garzó a los puestos de delante. Esperemos acontecimientos.

Aprobado: enorme la reacción de Honda en los test post Gran Premio. Trajeron gran cantidad de material y lo que parece un plan de trabajo coordinado entre sus cuatro pilotos de pista. Falta saber si todo este material llega ahora por la falta de pretemporada o si llega cuando Marc Márquez vuelve a estar en pista para darle el ok, lo cual sería muy triste para el resto de la plantilla que tiene claro lo que quiere desde siempre. Si existe una reacción será bueno, si es por los típicos pasos lentos de gigante de Honda o si es esperando a Marc, será aún mejor en el primer caso, y será ahondar en el mismo y gran error en el segundo caso.

Por cierto, al final la idea de Lorenzo de mejorar la sujeción de las piernas contra el depósito se impone…

Suspenso: Lo peor del asunto del chasis Boscoscuro no es que sea un chasis que no esté a la altura del Kalex, sino que trae el peligro de que Moto2 sea directamente la copa Kalex en 2022, pero bueno, a quién le importa lo que pase en Moto2.

Lo cierto es que viendo la carrera de Moto3 y la polémica que se ha servido a partir del inicio de la última vuelta, cuando ningún piloto quería entrar liderando, he tenido la sensación de que estamos olvidando qué es una carrera de Moto3 (o WorldSSP300, o las antiguas 125…), y estamos olvidando cuando alabábamos a los pilotos inteligentes que intentaban reducir el ritmo, y estamos olvidando que sin rebufo no se gana, y los pilotos quieren ganar. Hemos cambiado el debate de la estrategia propia de la categoría, de las motos pequeñas, de las necesidades de una competición con estas máquinas, por el debate del continuo peligro, por el debate contra Dirección de Carrera y su inoperancia. Qué forma de desviar la atención y negar este deporte en pos de la polémica en medios.

Éste era un gran deporte.

Por cierto, nuevas normas para Dirección de Carrera en Moto3, los asuntos que no se resuelvan en una hora tras la FP3 o en los siguientes 5 minutos al término de la Q1 se dan por cerrados y no podrán ser reclamados. ¿Una prueba a implantar en otras categorías? El caso es que a la ya conocida, criticada y criticable operatividad de este organismo se le pone un escudo y una excusa de forma oficial: el tiempo. Cuando sus sanciones o no empiecen a repartir puntos a unos pilotos u otros, no se podrá reclamar. ¿Cuánto podemos pensar que esta medida llegará a MotoGP, donde no se sanciona absolutamente nada?

