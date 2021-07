Las notas del GP de Holanda: Viñales, el circo y los payasos

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

De todo lo vivido en Assen, de todo, lo que más nos ha llamado la atención a muchos ha sido extradeportivo y la forma en la que ha sucedido. Y es que se me hace bola el ver cómo todo lo que acontece en este deporte se va poniendo, no tan poco a poco, al servicio de la gloria y crecimiento de las cuentas personales de RRSS y en detrimento de lo que en otra época se llamaba prensa especializada, que arrollada por la inmediatez y sencillez de un titular en twitter se está quedando reducida a los delirios, aspiraciones y vocaciones de cuatro juntaletras, con todo lo bueno y despectivo del término, cuatro juntaletras que van viendo (lo cierto es que no me considero periodista como para incluirme) como su profesión ha quedado reducida a las cenizas de un twitter personal que revienta noticias, revienta servicios de prensa, revienta el pago de derechos de retransmisión y pone en duda a la afición que aún pagamos por ver MotoGP (y sí, he dicho aún porque visto lo visto, el circo que se ofrece está fuera de la pista), una afición que duda sobre si merece la pena pagar una cuota a Movistar y otra a DAZN cuando el contenido de DAZN se sirve antes por Twitter.

Y esto es así, se entienda o no. Y si, como se ha dicho, la noticia del Gran Premio de Holanda se lanzó por Twitter para que no le robaran la noticia a un medio, es que ni la noticia era propiedad del medio ni se hizo adecuadamente, pues el medio del que hablo no sólo retransmite sino que creo que tiene capacidad para sacar videos de un minuto o dos y publicarlos en su web y RRSS en poquito tiempo. Que igual me anticipo y resulta que el móvil personal de Jové (por poner un ejemplo) sí tiene esa capacidad y DAZN, paganinis y cobraninis ellos, no tiene capacidad para ello.

Pero vamos, que al final no sé qué ganan estas cuentas personales montando su circo personal y sí sé muy bien que pierden los medios, y no nos engañemos, que los que pierden de verdad son los aficionados que ven, que vemos, nuestro amado deporte y pasión reducida a una cuenta de Twitter con ansías de que no le roben una noticia que no es suya y que destila cierto aire de revanchismo guardadado desde 2012.

Sobresaliente: Lo cierto es que ambos pilotos del Ajo Motorsport están superando con nota el competir bajo los cantos de sirena de MotoGP. Si bien Remy Gadner es algo que tenía más claro, que a un rookie como Raúl Fernández no le esté pesando la presión de saber si llegará a no a MotoGP en 2022 en plena disputa por el título es algo más que meritorio, porque la lista de pilotos que han bajado su rendimiento en esta tesitura es larga, abultada y de mucho nombre, incluyendo leyendas como Marco Simoncelli. Lo cierto es que fuera cualificación fuera el click que Fernández tuvo en 2020 para acabar y arrasar las carreras de Moto3, parece que le está durando en 2021 con el añadido de tener potencial por descubrir al ser novato.

Más sobresalientes, Fabio Quartararo y su salida cerrando la puerta a Viñales, el único que le podía discutir la victoria, Dennis Foggia y su escapada en la última vuelta (los ultimátums del equipo han funcionado), el pundonor de Pedro Acosta tras verse arrollado el sábado… y el tirón de orejas para éste. Hablando con un piloto profesional, me dijo (momento autobombo en plan “valgo más por lo que callo que por lo que digo”) que no entendía la agresividad en los entrenamientos de MotoGP en cualquiera de las tres categorías, pero que entendía menos el criterio de Dirección de Carrera… Si el susto se televisa, no hay sanción. Así funciona el circo y sus payasos.

Notable: temporada y media larga después, Augusto Fernández vuelve al podio. Augusto es de la cuota de pilotos que se les ha atragantado las especificaciones que Dunlop está trayendo a Moto2. Si bien los pilotos deben adaptarse, tampoco vendría mal que a este nivel los proveedores pongan a su disposición material suficiente para que desplieguen el pilotaje que les ha llevado hasta el Mundial. Lo de siempre. Que este podio venga en Assen no es trivial, es un circuito de mucho flow y con pocas frenadas fuertes. Adivinen dónde dan problemas los Dunlop.

Notable alto para Sergio García Dols. Al final está mostrando la constancia en cabeza que no muestran los llamados a ser los cocos de la categoría en 2021. Que la Moto2 que Canet deja libre en el Aspar no le maree.

Más notables, los suma y sigue de Miguel Oliveira y Johann Zarco van a dar más de un disgusto a final de temporada. De momento, Oliveira no falla y opta a liarla, y de momento, la mejor Ducati en la general, y en las carreras, sigue siendo la del criticado Zarco.

¡Tremenda volada de @marcmarquez93! Su novena caída del año cuando rodaba a 130 km/h 😰 Por suerte, se levantó por su propio pie 🙏 — DAZN España (@DAZN_ES) June 25, 2021

Bien: En el fin de semana de MotoGP pudimos ver una de esas cosas que te hacen pensar. Tras el talegazo de Marc Márquez el viernes, la rajada sobre la electrónica de la Honda y la remontada efectuada el domingo tras un buen trabajo del equipo el viernes por la noche sobre la citada electrónica, de ingenieros de Honda más concretamente, uno empieza a pensar si no hay una parte del equipo trabajando a medio gas durante los GGPP en modo pretemporada 2021. Buen trabajo, gran remontada de Márquez (rebelándose a la dictadura de la parrilla de salida) y la pregunta de si en otros GGPP’s se podría haber hecho más sobre la moto, sobre la electrónica o sobre lo que sea, ya en la Honda de Marc… o en cualquier otra. Porque había que ver a Nakagami el domingo, oh casualidad.

Ahora bien, dijimos que el Gran Premio de Holanda marcaría la veracidad de la victoria de Marc en Alemania, y visto lo visto, la segunda parte de la temporada pinta distinta.

Aprobado: Y muy alto. Pronto os contaremos y podréis oír a Manu Gónzalez contarnos su experiencia como piloto de Moto2 sustituyendo a Lorenzo Baldasarri. Y de qué manera. De hecho, decir que Manu aprueba en Assen es una simple excusa para dedicarle un párrafo a él solo. Un piloto que no conoce ni la moto, ni los neumáticos y tiene tropecientos kilómetros menos con ellos que cualquier otro y termina justo detrás de la otra MV Agusta (un moto bastante crítica comparada con la Kalex, ya oiréis/leereis qué nos contó) por no conocer bien cómo se desgastan los Dunlop de Moto2. Una pasada de la que se ha hablado demasiado poco. Stay tuned, le tenemos para tí en nuestro próximo podcast.

Suspenso: Para qué. Simplemente os remito a lo publicado ayer.

