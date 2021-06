Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El Gran Premio de Italia ha sido el que ha sido. Y no encuentro otra manera de definirlo. Y nos jode sobremanera recordarnos que este deporte es el que es, y que las cosas pueden pasar mientras estamos en nuestras casas cervecita/vermut en mano disfrutando de las carreras. Seguro que esta lectura no le gusta a nadie, ni lo pretendo, pero es que es lo que hacemos cada quince días, y nos olvidamos entre tanto glamour y dios entronizado.

Creo que el mejor respeto que le podemos ofrecer a Jason Dupasquier, y sobre todo a su familia, es darle las gracias por formar parte un deporte que sólo se puede seguir apasionadamente por los riesgos que conlleva. Si no lo sigues apasionadamente, te gusta parte de este deporte, pero no este deporte. Y aunque suene radical, no he visto a nadie que pilote o conduzca en moto darse los golpes de pecho que en RRSS y artículos brotan, exacerbadas muestras de dolor por alguien al que ni hacíamos caso que, desde mi punto de vista, ridiculizan y ofenden lo que siente la familia en estos momentos y los que le quedan.

Así que gracias Jason, gracias a todos los pilotos, todo mi respeto y ánimo para la familia y allegados de Dupasquier.

Sobresaliente: creo que es obvio que Fabio Quartararo es el gran vencedor del Gran Premio de Italia. No sé muy bien cuántas apuestas destrozaría llevándose una victoria que parecía predestinada a una Ducati, ni cuánta preocupación habrá despertado en las filas de la fábrica italiana y el resto. Con todo en contra, no es que ganara, es que aplastó tal y como titulamos tras la carrera. Y es para que se alguno de los aplastados, bien en Ducati, bien en su mismo equipo, empiece a hacerse preguntas sobre qué hace bien el francés y su parte del box que otros no están haciendo. Cambiando de piloto pero no de tema, otro al que ni se debería haber esperado en el podio de Mugello es a Joan Mir. Las carencias de su Suzuki frente a las Ducati o KTM (hombre, han vuelto…), son más que evidentes y si bien la Suzuki de Rins sumó su sangrante cuarto cero consecutivo, no dejo de preguntarme cuánto habrá pesado la rapidez de Rins en entrenos en el agresivo pilotaje de Mir en las primeras vueltas a Mugello. En cualquier caso, dos motos que nos esperaban estuvieron en el podio de Mugello y sólo se me ocurre decir ¡ALELUYA!, en este deporte aún hay ocasiones en la que los pilotos marcan la diferencia por encima de las motos y a pesar de los neumáticos.

Notable: Y digamos notable alto por no decir sobresaliente, la actuación de Remy Gadner en Moto2. La efectividad y cerebralidad sobre el ataque a un fantástico Raúl Fernández me recordó (modo vintage) a las últimas vueltas de Luca Cadalora cuando dominaba los 250 cc (a ver, un tío muy bueno pero desde que llegó al Mundial, no en crecimiento como Remy) y yo creo que sorprendió a propios y extraños, y yo creo que hubiera sido bastante menos cerebral y medida si en vez de a su compañero de equipo hubiera tenido a otro piloto delante, pero bueno, esto nunca lo sabremos. Otros notables con los mismos colores, el extraño caso de las KTM de nuevo rápidas y los neumáticos que Michelin suministra.

Bueno, ya dijimos que los fabricantes saben de sobra a quién favorecen o no sus neumáticos, estos cambios de especificaciones tan convenientes para unos u otros no favorecen ningún espectáculo, sino la sensación de unos resultados programados, o cuando menos, condicionados desde no se sabe bien dónde. Si se quisiera espectáculo, se obligaría a suministrar un amplio abanico de especificaciones para que cada marca se sintiera cómoda y efectiva, en vez de esperar a la sexta carrera.

Por cierto, fantástico Fermín Aldeguer en Moto2 sustituyendo a Yari Montella. El aún más joven piloto murciano llevó la crítica Boscoscuro muy rápido y se quedó a milésimas de ganar a su piloto baluarte, Arón Canet. Seguramente Aldeguer no sabe que la Boscoscuro es mala moto, y por eso la llevó tan bien.

Bien: Muy bien diría, la reacción de los tres habitantes del podio en Moto3, incluyendo a Gabriel Rodrigo. No sé si habrá un antes y un después de Mugello para Rodrigo, o si será un techo alcanzado, debería ser lo primero si hacemos caso a sus sentidas y sinceras declaraciones, repletas de autocrítica, reconociendo que pagaba y no poco por una buena plaza, reconociendo errores y, sobre todo, haciendo una carrera sin errores, sin caerse ni tocarse ni tirar a nadie por fin. Y me alegro, cuando alguien hace las cosas bien hay que decirlo. Lo de Dennis Foggia es punto y aparte: que un piloto de lugar a que en el equipo le den un toque (y aquí el toque puede ir desde la llamada de atención al ultimátum por tu plaza) es para que Foggia se pare a pensar. Ahora ya todos sabemos que la Honda del Leopard es inalcanzable o lo que es lo mismo, todos sabemos que Foggia tiene moto (de sobra) para estar delante cada carrera, a ver cómo responde el piloto, a ver (como con Rodrigo) si es objetivo o techo alcanzado o punto de inflexión. De Jaume Masiá mal año para reivindicarse, pero hay que recordar que es un piloto en continua reivindicación: nunca estuvo regularmente en el podio.

Aprobado: Siguiendo en Moto3, hay que recordar que Pedro Acosta es un novato, y en Mugello pagó la novatada. Uno diría que su gestión en la lucha de rebufos en la larga recta de Mugello no fue la mejor (incluso diría que a su moto le faltaba punta), no parecía encontrar su sitio en la recta vuelta tras vuelta, y si os fijáis, al final el podio lo han copado tres pilotos que ya conocen de sobra lo que es un Gran Premio en la recta Mugello.

Suspenso: ¿Honda en MotoGP? Sus pilotos no comparecieron ante la prensa (sólo Marc en TV) tras el Gran Premio, a Pol se le caían los trozos de carenado sólo por la presión del aire, Alex Márquez terminó el último, o penúltimo, o qué más dá…. ¡No, ya habrá tiempo! el suspenso es, tristemente, para Dirección de Carrera una vez más. Entre otras cosas porque en Mugello directamente y descaradamente han interferido en los resultados del Mundial según nombres, sencillamente han qué pilotos suman los puntos que merecen y cuáles no, y así lo hicieron con Johann Zarco, que debería haber subido al segundo cajón del podio, pero a alguien de Dirección de Carrera le dio pereza o miedo hacer su trabajo. Zarco llegó cuarto a fila de meta, pero tanto Oliveira (segundo) como Mir (tercero) excedieron los límites de pista, así que primero sancionan a Oliveira, luego a Mir y tras reconocer que ambos pilotos merecen sanción, no se les aplica porque todo queda en casa o no se sabe muy bien por qué, lo que se sabe es que evitaron (¿a propósito?) que Zarco sumara 20 puntos. Y no puede ser un fallo, no puedes ser que no se dieran cuenta porque hubo reclamación del Pramac, pero claro, ¿cómo sacas a un piloto oficial del podio para meter a un satélite? ¿o qué es lo que pasa?

Luego nos venden que es el Campeonato de la igualdad. Igualdad de dar igual lo que hagas, si se sale del guión de Dirección de Carrera, nunca existió. Y esto, por ejemplo, en Francia es delito.

