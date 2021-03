Mappings Catar: el día que Viñales se alió con el viento

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Bien, ahora que sabéis que antes o después terminaré hablando de Maverick Viñales, hablemos primero de, quizá, lo más destacado de todo el Gran Premio de Catar muy a pesar de que se empeñen en que sólo miremos a MotoGP. El Mapping 37 será el que abra la particular temporada 2021 de los Suggested Mappings porque sin duda, sin duda en absoluto que Pedro Acosta fue la sensación del fin de semana. Y es que el resto de cosas que destacaron el fin de semana bien fueron por errores, por decepciones o por regresos, pero pocas veces hemos vivido una irrupción en el Mundial como la del mazarronero Acosta, tanto que en el caso de los pilotos españoles hay que remontarse hasta el 24 de abril de 1988 para encontrar un debut mejor en 125/Moto3, el de Aspar con aquella genuina bala roja (las demás balas rojas no son genuinas por mucho que la falta de ingenio buscando alias siga reinando). No se puede decir mucho más, Acosta viene del FIM CEV y de ganar la Rookies Cup, y lo único que se me ocurre decir es que me ha parecido un auténtico maestro con los frenos, pero a la hora de soltarlos. El paso por curva exhibido en carrera fue de lo más impresionante de todo el fin de semana, y por mucho que podamos decir que la carrera fue lenta bla bla bla, Acosta ya venía avisando desde los test que se hicieron una semana antes. Lo único malo del carretón de Acosta, que eclipsara el carrerón de otro debutante, Izan Guevara. Estos dos muchachos se han ganado ser observados y admirados por la afición con su fantástico debut en un día que los favoritos de la categoría, salvo Masiá claro, no sólo no terminaron de brillar sino que dejaron dudas sobre su templanza encima de la moto. Mucho me temo que tendremos tiempo y ocasiones de sobra para hablar y no bien de Darryn Binder y Gabriel Rodrigo. No sé a qué juegan entre ellos, y en el caso del segundo, no sé cuando trazará dos veces por el mismo sitio. Les dedicamos unos minutos en el programa 90 de nuestro podcast, por si te apetece oírlo.

Mapping 12: Venga, vamos con Maverick. Si no fuera porque en cualquier momento podemos esperar uno de sus típicos y arquetípicos altibajos que terminen arruinando su temporada (algo que, la verdad, viendo cual es el nivel de regularidad tampoco sería tan malo a la espera de ver qué es capaz de hacer Marc Márquez cuando vuelva), la carrera de Viñales habría sido sencillamente demoledora y terrorífica para el resto de la parrilla. No sólo ha ganado, sino que ha conseguido estar por encima del rendimiento de sus neumáticos con su gestión del pilotaje (algo que no han conseguido ni Fabio Quartaro ni Valentino Rossi que terminaron el domingo pidiendo los datos de Maverick, síntoma inequívoco de seguridad en sí mismos, ¿verdad?) y me ha terminado recordando como un calco a la carrera que hizo Jorge Lorenzo en 2010, la primera de muchas aquellas de mantequilla y martillo que, a la postre, le valieron el título de MotoGP. Viñales ha dominado los test, todos los test, en ritmo mientras el resto se dedicaba a hacer tiempos para falsear las medias y lo que es peor (para la parrilla), lo conseguía con una facilidad pasmosa. Lo cierto es que en las crónicas que el abajo firmante hizo se destacó una y otra vez el trabajo de Viñales en los test (momento autobombo). Quizá nos sorprenda su planteamiento de carrera, su frialdad y su gestión, pero esto es algo que Maverick deberá refrendar en las próximas citas y superar su sambenito de piloto extremadamente irregular. Por lo demás, poca sorpresa y un aliado excepcional que ayudó a Viñales en carrera: el viento de cara en la recta que neutralizó la velocidad punta de las Ducati. Ahora, si la velocidad punta en recta le habría bastado a las Ducati para combatir el ritmo de Viñales o no es algo que, con un poco de suerte, sabremos el próximo domingo siempre que Viñales y el viento no se alíen de nuevo.

Mapping blowing in the wind: Claro, ahora toca argumentar lo de las velocidades punta. Según el análisis por vuelta que ofrece MotoGP.com Maverick alcanzó una velocidad punta mínima de 333,2 km/h, Zarco de 335,5 km/h y Bagnaia de 335,4. Muy parecidas y parece lógico pensar que al ser las velocidades puntas más bajas que alcanzaron lo hicieron sin la ayuda de un rebufo. Si ahora nos fijamos en las velocidades puntas máximas Viñales marcó 343,9, Zarco 348,3 y Bagnaia se quedó en 347,2, muy similares entre ellas. Desde luego no son las diferencias de casi 20 km/h a favor de las Ducati que pudimos ver en el FP4. A ver, si las Ducati salieron capadas por consumo entonces da igual lo que corran en entrenos porque es mentira y no tendría ningún sentido que entrenaran a full power, parece bastante lógico apelar al conocido viento que ha soplado durante el Gran Premio para explicar cómo se han igualado tanto la horquilla de velocidades entre la Yamaha vencedora y las Ducati. ¿Ayudó esto a Viñales? Por supuesto que sí. ¿Fue determinante? Bueno, no creo que tan determinante como para asegurar la victoria de Zarco sin viento, un viento que igual sí obligó a Alex Rins a forzar demasiado su goma delantera en su remontada, por ejemplo. The answer is blowing in the wind, ojalá en el Gran Premio de Doha no tengamos tanto viento y podamos comprobarlo.

Por cierto, vaya momento para entrar colado el de Joan Mir. Ataca hombre, no defiendas.

Mapping 22: Os voy a cansar de tanto decirlo como espero decirlo. Sam Lowes es lo mejor que le podría pasar a MotoGP (al Campeonato entero, las tres categorías) en estos momentos. Tener un piloto cuyo objetivo es ser Campeón del Mundo de Moto2 antes que querer salir huyendo de Moto2 es un lujo que este Mundial se ha empeñado en no tener. Pero hete aquí que lo tiene, que lo tenemos y que será el gran valor de la categoría de este año 2021, un piloto que quiere ganar en Moto2. Y antes de entrar que si ha madurado, que si pilota más con la cabeza que antes y todo eso, para mí es lo más destacable y lo que me emociona. Si encima gana, saca el güisqui Cheli para el personal. Siguiendo en Moto2, fantástico debut el de Raúl Fernández (el fin de semana ha ido de debuts dentro del Team Ajo), un debut que me recordó y mucho a la llegada a Moto2 de Alex Rins o Maverick Viñales. Esperemos que los huecos en MotoGP tarden un poquito más en aclararse que en el pasado y podamos disfrutar algo más a Fernández en Moto2 que a los anteriores. Aunque viendo el papelón que va a hacer Petrucci con la KTM en MotoGP uno diría que ya hay una plaza libre para el 2022. Volviendo a Catar, aún más grandioso el debut de Fernández si lo comparamos con los otros debutantes en la categoría: ni Ogura, ni el Campeón Arenas ni la deslumbrante llegada de Montella desde el FIM CEV han conseguido puntuar ni estar entre los más rápidos de Moto2 en todo el fin de semana. Tomándole la palabra a Arenas, demasiada amplitud térmica entre los primeros entrenos del día y los de la noche les han impedido centrarse en un set up. En ese caso, ya tienen información acumulada para el Gran Premio de Doha.

No olviden vitaminarse ni mineralizarse, nos leemos y oímos en el podcast tras el Gran Premio de Doha.

