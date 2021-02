Pol Espargaró vs. Jorge Lorenzo vs. el reto de Honda

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Me ha llamado mucho la atención la contundencia de Pol Espargaró en la presentación del Repsol Honda Team. Si bien en MotoRaceNation tendemos a compartir la idea que David nos dejó sobre lo que ofrecerán los pilotos Honda en 2021, lo cierto es que la seguridad y contundencia con la que ha hablado Espargaró (no sólo palabras, tono, expresión corporal…) te hace dudar sobre cúal será su papel dentro de HRC y la forma en la que llega merece (creo) ser comparada con la llegada de Jorge Lorenzo a HRC.

Dos llegadas con muchas expectativas por distintas cosas, y una comparación en la que no meto a Alex Márquez por distintos motivos: la forma en la que Alex llegó a HRC nada tiene que ver con la que llegó Lorenzo o Espargaró: Alex llegó a un equipo en el que se sabía no seguiría en 2021 desde un principio (os cuenten lo que os cuenten) y como consecuencia de la retirada de Lorenzo, no desde la búsqueda de un piloto por parte del equipo. Otra cosa es que nos termine sorprendiendo o no.

Sobre la comparativa entre Lorenzo y Espargaró, la primera es obvia pero quizá una de las más determinantes: el palmarés. Aquí Lorenzo gana por goleada con cinco Titulos Mundiales, cinco (que se escribe pronto) frente a un Título Mundial de Pol Espargaró (que también se escribe pronto). Espargaró además trae un periplo por MotoGP poco exitoso si el éxito se mide en resultados, su paso por el Tech3 no estuvo a la altura de sus predecesores en el equipo y su éxito en KTM poco tiene que ver con los resultados obtenidos en la marca austríaca, y si es cierto que en 2020 otras KTM terminaron obteniendo mejores resultado puntuales que Pol, su quinto final de 2020 se le quedó lejos a cualquier KTM en 2020. Fijándonos en resultados puros y crueles, Espargaró cuenta con la admiración y respeto de la parrilla pero no cuenta con unos resultados que sí alcanzara Lorenzo, algo que llevó al balear a llegar a Honda con “todos los retos conseguidos” (palabras textuales) y a Pol con “mucho” por conseguir.

La siguiente es la pretemporada: Lorenzo tuvo una pretemporada en la Honda que Espargaró, merced a la situación sanitaria actual, tendrá justo antes de la primera carrera, sin tiempo de pedir muchos milagros a Honda para adaptar la moto a su estilo, algo que Lorenzo intentó desde el primer momento. Y quizá sea este el punto que más llama la atención de las palabras de Pol en la presentación del Repsol Honda Team:

“Lo que sé es que intentaré estar lo más arriba posible lo antes posible, y eso va a ser complicado, entiendo no estar en las quinielas porque los pilotos que se han subido en la Honda han sufrido (…) No me puedo permitir un año tratando de adaptarme a la moto sin ningún resultado. Honda no ha pensado en mí para un desarrollo, el piloto de pruebas es el que se encarga de esto. Honda me quiere ganando y obteniendo buenos resultados, entonces tengo que apretar los dientes desde el primer día (…) En KTM me apoyaba mucho en el tren delantero para hacer el tiempo, pero la Honda es una moto que también gana tiempo frenando, sobre todo en frenadas duras. Tendré que aportar un cable de todo lo aprendido en KTM y Yamaha si los resultados no salen, pero ya a la primera curva que salga en Catar saldré al 100%… y si eso me lleva a alguna caída para conocer el límite, pues es lo que hay“.

Poco tiempo para adaptar la moto y necesidad de adaptarse a ella en el menor tiempo posible. Tanto que Pol reniega de un papel que Lorenzo reclamaba para sí en Honda (hacerla más suave, más universal), algo que quizá Honda también esperaba de Lorenzo si recordamos aquella estancia del piloto durante tres días en el cuartel general de HRC de brainstorming intensivo entre Lorenzo y los ingenieros de Honda. Pero no parece que sea ni el papel que espera Honda de Pol ni lo que Pol espera de Honda.

La siguiente diferencia (y la que menos se recuerda) son las lesiones. Lorenzo llegó tocado a Honda y salió tocadísimo de Montmeló (quizá el momento que terminó condicionándo todo el resto del paso de Lorenzo por Honda). No sabemos si Espargaró se lesionará durante la temporada, pero sí sabemos que la empieza en mejores condiciones que la que empezó Lorenzo.

Siguiente diferencia: Lorenzo se encontró con una moto que iba contra su pilotaje, fino y paso por curva, y Espargaró cree haber encontrado una moto que favorece su pilotaje “stop and go”, algo que si escuchas en nuestro podcast al piloto, es algo que no parece haber encontrado en KTM ni por descontado en Yamaha. Si en Lorenzo Honda encontró un fichaje de oportunidad (y es que seamos sinceros, ¿quién no habría fichado a Lorenzo?) parece que con Pol han buscado un pilotaje determinado. Tanto buscaban a Pol que tenían claro que Alex Márquez no continuaría en HRC en 2021.

Y justamente por esto, porque Pol parece haber sido contratado por su pilotaje, junto las circunstancias y necesidades de Honda deben ser las diferencias que jueguen a favor de Pol en esta comparación de momentos. Jorge Lorenzo llegó a una Honda exultante y focalizada 100% en Marc Márquez, totalmente resultadista y anárquica (como corresponde y manda la tradición) y Pol Espargaró llega a una Honda sin referentes. Y por más que duela escribirlo, esto es así. Tanto que a día de hoy aún no se sabe cuándo podrá subirse Marc a la MotoGP en condiciones óptimas y dar sus opinión, por lo que Honda, anárquica y resultadista, necesita un milagro tipo “motor Big Bang” con el que revolucionó la categoría reína en 1992… en el contexto del reglamento técnico actual… o volcarse con Pol. La diferencia entre Pol y Jorge es que, mientras Marc no la vuelva a hacer de las suyas otra vez, Pol será el referente de Honda.

La otra diferencia será que, con Honda en busca del milagro, ahora tienen la información y opinión de Jorge Lorenzo durante aquellos tres días en HRC.

