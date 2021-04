Valentino Rossi: Cuando Michelin no ayuda

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Mucho, demasiado quizá, se está hablando de Valentino Rossi y sus resultados en lo poco que llevamos de de la temporada 2021 en dos discursos: el esperanzador y buen rollista que promulga que los buenos resultados regresarán (con un baremo de buen resultado aún por definir) y los que de una manera más o menos soslayada empiezan a dejar caer que quizá, a lo mejor, probablemente, quien sabe, es posible que el tiempo de hacerse a un lado esté llegando.

Lo que no cuenta nadie es que la MotoGP en la que hoy nos vemos inmersos no es la MotoGP que hizo grande a Rossi y viceversa, éste ya no es el Campeonato que creció apoyándose en los triunfos de Rossi, ni en recursos técnicos, humanos ni deportivos.

MotoGP ahora es un show que se emite en plataformas de pago y que, viendo los bandazos que van dando los lugares en los que se ofrece, aún busca su sitio en éstas, y técnicamente, MotoGP ha dejado de ser el lugar donde los ingenieros sueñan para ser aquel sitio en el que tienen pesadillas. La competencia técnica se ha reducido prácticamente al límite (que se podría reducir aún más…) y el objetivo del piloto no es encontrar el 101% del límite, es encontrar el 99%, algo que si bien no critico, sí que ha cambiando drásticamente el Campeonato en los últimos años, con o sin Marc Márquez.

Quizá Márquez sea (quizá) el único piloto capaz de buscar el 100 ó 101% del límite y sea lo que ha marcado la diferencia en su carrera hasta ahora, y quizá (quizá) haya una mayoría de opiniones que se inclinen a pensar que el resto de la parrilla esté ese 0’5% por debajo del máximo que es capaz de dar Marc, lo cierto es que para llegar al 100%, lo primero que tenemos que saber identificar es cúal es el factor limitante que marca el límite al que los pilotos pueden o no llegar.

Y “son los neumáticos, estúpido”.

En 2021 Michelin anunció que no habría novedades con respecto a 2020, más o menos, lo cierto es que sí las está habiendo pero en lo que suministran, compuestos ya conocidos pero más duros, algo que responde a la petición de Dorna de ofrecer unas gomas más “estables” y que nadie ha ocultado, al contrario, así aparece en motogp.com, unos neumáticos más duros que no ayudan a los problemas que Yamaha viene arrastrando en los últimos siglos, el grip que como viene se va y viceversa, el efecto limitante que ya existía y que en 2021 lo será aún más.

Os invito a leer dos veces los siguiente: algunos equipos oficiales ya tienen a ingenieros que se ocupan exclusivamente de analizar el comportamiento de los neumáticos durante el viernes y sábado para que el resto de ingenieros y pilotos puedan tomar una decisión de cara a carrera. Leedlo otra vez y comprended cuantos recursos se destinan a entender los neumáticos para poder optar al podio.

Y aquí es dónde viene la importancia y diferencia de estar en un equipo oficial a estar en uno que es como si lo fuera: que no estás en un equipo oficial, que por mucho y muy rápido que la fábrica te escuche, su respuesta siempre será más tardía si vistes de verde en vez de azul. Siempre ha sido así, antes del 2007 había elegidos pilotos de elegidos equipos oficiales que los domingos de carreras recibían neumáticos fabricados el sábado por la noche con la información que se recogía durante viernes y sábado.

Y la pregunta es, ¿si no podemos llegar al 99%, cómo llegar al 100, al 101? Porque ésta es una de las realidades que no se están contando de Rossi y sus resultados mientras que los medios se dedican a confundir con gilipolleces y el 2015, la realidad de por qué Rossi no conseguirá buenos resultados viene, en gran parte, de no estar en el equipo oficial, de no tener todos los medios disponibles que le permitan conocer el 99% de las gomas.

Luego hay otras realidades, pero esas son obvias, y quizá se puedan resumir en que para todo lo bueno y lo malo de Rossi, su ambición siempre superó su talento. Para otros debates sobre Rossi, colores.

