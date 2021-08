Gabriel Rodrigo está listo para subir de categoría. ¿Verdad?

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Lo digo asumiendo la total autoría de mis palabras, y sus consecuencias que serán, no os engañéis, ninguna, ni para mí, ni para este medio, ni para el Mundial ni para los aquí nombrados. El miedo a la nada, a decir las cosas como son se están perdiendo y no pasa nada, el show está fuera de la pista. Y hay que felicitar al equipo de DAZN en sus retransmisiones, a Izaskun preguntando a los pilotos si corren o no en modo contrato y a Ernest comentando, con total normalidad, cosas denunciables en la actitud de equipos y pilotos. Porque ya no pasa nada. El show, repito, está fuera de la pista.

Y adelanto, en MotoRaceNation deberíamos felicitarnos entre nosotros por haber conseguido que nos cuenten cosas sin miedo, como lo hizo Navarro en su día criticando abiertamente a Dunlop, como lo ha hecho Albert Arenas (stay tuned) o como nos ha contado Ribera en las cada vez más atractivas para mi SBK. El abajo firmante mindundi en este mundo lo ha escrito y dicho, denunciado, un montón de veces: estamos tan acostumbrados a que nos digan que todo es bueno e inmejorable que nos lo creemos, que incluso nos creemos la obligación de defender públicamente lo que en la intimidad sabemos que es criticable, o al menos cuestionable.¿ Y sabéis qué? Esa crítica es parte del show y empieza a asumirse. Aprovechémoslo. Digamos que este show no nos gusta, digamos que nos gustan las carreras y la competencia, la competición técnica y deportiva, las victorias y los títulos indistintamente de la categoría.

Así que por Dios, ahora que Valentino Rossi no le calentará la cabeza a Carmelo Ezpeleta para tener los mejores neumáticos a elegir, (ni Ezpeleta le tendrá que hacer caso a ningún piloto como lo hizo con Rossi) volvamos a quitar los campeonatos monomarca y veamos una competición real.*

El 90% del fútbol no se produce en los partidos. El 60% de la Fórmula 1 no se produce en las pistas. En este Campeonato, los resultados han dejado de importar. Es parte del show, que la dinámica de Moto3/Moto2/MotoGP esté más pendiente de quién cambia de categoría, de cuándo Perico de los Palotes llegará a MotoGP sustituyendo a quién está por encima de los resultados, de la presteza y de saber aguantar la presión por un título o la lucha entre pilotos salvo en aquellos casos en los que la figura mediática huela a kilómetros, como Acosta.

De hecho, Gabriel Rodrigo ha demostrado todo lo que tenía que demostrar para NO llegar a Moto2. Tras tres años con una de las mejores y más rápidas motos del Campeonato, en uno de los equipos más experimentados con un staff que venía de ser Campeón del Mundo con Jorge Martín, Rodrigo ha demostrado que sólo es capaz de subir al podio por chiripa, y sobre todo ha demostrado que nos es capaz de mantenerse en los puestos de cabeza ni de dar más de cuatro vueltas seguidas en los mismos sin cometer ningún error, caerse y/o tirar a algún compañero. Y ahí lo tendremos, buscando un hueco en un equipo modesto de Moto2 ante el desinterés de los equipos de Moto3. Pero esto es parte del show: los villanos.

La otra parte es saber quién subirá de categoría cuándo, y a quién sustituirá. Pero este show tiene las patas muy cortas, porque hay las motos que hay en cada categoría y para que todos los años podamos tener movimiento en los medios al margen de lo que pase en pista, hay que ir limpiando pilotos que fueron mediáticos por cambiar de categoría y que ahora son carne de contrato, esponsorización o previsible falta de resultados por inmadurez deportiva. Pocos deportes admiten a chavales de 22 o 23 años en su élite, y en MotoGP tenemos a un montón de ellos y los que vendrán por detrás: resultado, se han agotado las reservas, Moto2 y Moto3 están apurando sus últimos talentos a los que se obliga a madurar a presión… y sin la obligación de ganar.

No creo que la caída de Raúl Fernández en Silverstone sea casualidad y sí fruto de saber que su llegada a MotoGP en 2022 puede ser la pesada losa que le prive ser Campeón del Mundo. Y vamos a empezar a diferenciar entre talento y preparación, Raúl ha demostrado más talento y capacidad para pilotar que el 99% de la parrilla de Moto2 y Moto3, y en tan sólo 10 carreras de Moto2 ya acumula más palmarés que muchos de MotoGP. ¿Pero está preparado para subir? Sorprendentemente para mí, Remy Gadner está demostrando

Pues quizá lo ocurrido en Silverstone nos de pistas.

Tanto es el vacío de talento, o quizá no talento sino pilotos formados, rápidos y constantes en Moto2 que hay que recuperar a Andrea Dovizioso para que Yamaha pueda tener un satélite con ciertas garantías por un lado y atractivo a un patrocinador por otro. Claro, luego cuando un piloto es constante en MotoGP sencillamente gana, como Mir en 2020. Si encima pone de su parte en mejorar pilotaje y concentración como Quartararo tendremos un Campeón del Mundo con tres o cuatro GGPP de ventaja visto lo visto en Silverstone, una parrilla sin rivales. Como Marc en 2019.

* Volveré a utilizar esta frase como titular, no lo dudéis.

