Márquez toma el relevo a Rossi y señala el peligro en MotoGP

Seguramente, si no seguro, el hecho de poder tener acceso a lo que los pilotos cuentan sin el filtro políticamente correcto que rodea a todo el universo MotoGP es una de las cosas que me hacen seguir escribiendo y formar parte de MotoRaceNation, aparte de la misma MotoRaceNation y quienes en ella habitan.

Cuando sucedió lo que sucedió en Montmeló hace unos años, aquel asunto relacionado con la falta de grava y cercanía de un muro en una escapatoria determinada, pocos o ningún medio se habían hecho eco de las repetidas declaraciones que Valentino Rossi había hecho con anterioridad denunciando aquella situación, aquella falta de grava y cercanía del muro, y alguna menos después de que pasara lo que pasó. Y es que la atmósfera exageradamente poco crítica que la prensa española destila no ha lugar para estas cosas que sólo le interesan a los que se interesan por los pilotos mientras aún están vivos. Pero ya sabemos que algunos medios y periodistas rentabilizan y mucho los obituarios de cara a conseguir clicks desestimando la denuncia escrita.

En Jerez se ha hablado mucho de escapatorias, de circuitos nuevos y antiguos y de seguridad, y mientras la mayoría de pilotos no quieren o evitan pronunciarse al respecto (como ya pasó con lo de Montmeló), en Jerez ha resurgido un Sheriff que ha tomado la palabra y ha señalado directamente causas, culpables y posibles soluciones a tomar en un futuro quizá no tan lejano. Esperemos que no ocurra nada similar a lo de Montmeló para acordarnos de lo que Marc Márquez dijo, como el que no quiere la cosa, en su comparecencia a la prensa tras el Gran Premio de España.

“No necesitamos ir a 360 km/h para dar espectáculo“.

Así de rotundo se mostró cuando se le preguntó lo que pensaba sobre si Jerez era un circuito que necesitaba o no reformas en sus escapatorias tras ver numerosas caídas en las que los pilotos se acercaban vertiginosamente al límite de la escapatoria.

“No necesitamos ir a 360 km/h en la recta de Qatar para dar espectáculo, pero los fabricantes quieren esto, quieren demostrar que pueden hacerlo y las reglas se lo permiten” fue la frase completa de Marc, señalando no uno sino dos responsables de los que han hecho que las escapatorias se queden pequeñas: fabricantes y reglamento.

Marc fue aún más lejos sobre la seguridad en las carreras de hoy en día, señalando un elemento muy concreto: el holeshot, el dispositivo que comprime las suspensiones a placer durante la carrera y en salida y que permite apurar y apurar más y más las frenadas, haciendo que “sea prácticamente imposible adelantar tras una recta, el holeshot además te permite llegar más rápido, sólo se puede adelantar en zonas enlazadas”.

Y no sólo de seguridad, sino como en cualquier trabajo, de salud: “el holeshot hace que te agarres más fuerte en las frenadas, puede ser una de las causas del síndrome compartimental“, refiriéndose a los distintos casos que lo poco que llevamos de 2021 nos ha ofrecido, el último de ellos, el espectacular bajón de rendimiento de Fabio Quartararo justamente en Jerez.

Unas respuestas ofrecidas a distintas preguntas que en global, y en contexto, ofrecen muchas más respuestas de las esperadas. Como Rossi en su día, Márquez está señalando con el dedo causas de inseguridad. ¿Qué ocurrirá esta vez?.

