Las notas del Gran Premio de Francia

Cuántos mitos se me han caído de Sam Lowes durante Le Mans. El primero, el de piloto que está compitiendo en Moto2 por ser Campeón del Mundo de Moto2 y no querer irse a MotoGP, vapuleado y destrozado. La aparición de dos Aprilia para el próximo año y el maremoto que se puede formar entre el descontento en el Tech3, en Suzuki, que si Rossi se retira o no deja un puzzle demasiado abierto para que los pilotos de Moto2 habitarán con cierta tranquilidad y con sus objetivos deportivos como prioridad, pero hete aquí que la ingenuidad que nos mantiene pegados a la TV de pago y un friquismo añejo me hizo creer que no, que en Moto2 habían pilotos que querían ser campeones de Moto2: Sam Lowes tiene un precontrato con una de las Aprilia según contaron por la retransmisión y para celebrarlo, volvió a ser ese kamikaze desmedido que se lleva por delante a quien sea por intentar adelantar dónde y cómo no se puede.

Everything’s ok Sam, you got your contract.

Al lío señores.

Sobresaliente: en MotoGP se nos está presentando un duelo muy interesante: Fabio Quartararo contra las Ducati. Luigi Dall’Igna (fetiche de esta web) ha sabido programar, localizar y solucionar uno a uno, temporada a temporada, los problemas de sus motos hasta encontrar, probablemente, la mejor moto de la parrilla (mal que le siente a Andrea Dovizioso y su conformismo). Tanto han mejorado las Ducati que no sólo ya ha metido a cuatro pilotos distintos en el podio en cinco carreras, sino que tiene a tres pilotos en el top 4 de la general y en el horizonte, una serie de circuitos que ya le eran propicios, un circuito de propina al repetirse cita en Spielberg en sustitución de Finlandia y, sobre todo, las sensaciones de ir bien dónde antes no iban bien que dejaron en Francia y sobre todo Jerez.

Más sobresalientes, increíble la adaptación sobre agua de Raúl Fernández, consiguiendo la pole e increíble el dominio que tiene de la categoría aún sin tener referencias ni experiencia en los circuitos con la Moto2 de motor Triumph, dominando la situación y manteniendo la distancia con sus perseguidores, manteniendo el ritmo, aprovechando al máximo lo que le dan los Dunlop… Y si hablamos de adaptación en agua y determinación, la exhibición de Sergio García Dols en Moto3 fue una fiesta en sí mismo, con unos Dunlop que hicieron a las motos pequeñas bailar en el filo de la navaja García no se achicó y apretó a por la victoria y más allá, consiguiendo para la marca Gas Gas la primera victoria en el Mundial y colocándose como el primer no Pedro Acosta. Sí, García está en un lugar en el que se encuentra bien y eso, se nota.

Notable: nadar y guardar la ropa. Si eres un poquito menos joven que un becario recordarás la caída de Fonsi Nieto durante el Gran Premio de Portugal de 2002, no soltando el embrague de la moto para que no se parara, algo que aún se recuerda y se le dedicaron (y dedican) muchas letras y minutos a una maniobra por la que Fonsi será recordado en su etapa de piloto. Eso mismo hizo Pedro Acosta en Le Mans, pero pasó bastante más desapercibido, y mira que volver a pista, ser de los más rápidos, acabar octavo, actuar descaradamente en clave de campeonato y forzar errores a sus rivales solamente con su presencia en pista ya es de traca. Pero quizá lo mejor del octavo puesto de Acosta fue eso, que no pisó el podio y no se habló mucho de él, dándole un poquito de cancha a los buenos papeles del mencionado García Dols y, ahora sí, Xavi Artigas y Adrián Fernández.

No sé muy bien qué ocurre con la nueva generación que ha llegado (dónde incluiría a Jeremy Alcoba) que de una forma u otra está marcando un nivel muy alto, si es por que los que han quedado en plazas ganadoras ha sido por turno y los nuevos les mojan la oreja o si realmente estamos ante la primera generación hiperprofesionalizada de pilotos para desgracia de los Masiá y los Binder.

Por cierto, me gustó y mucho la carrera de Remy Gardner, creo que la primera que le he visto sin cometer imprecisiones para llegar al podio… y mantener el liderato in extremis. Gran carrera de Bo Bendsneyder, a ver cuándo le vemos en otra.

Y fantástico el ritmo de Marc Márquez en Le Mans, que volvió a mostrar su ambición y su búsqueda del límite más allá del límite. Otra cosa es que si llegados a este punto de su carrera, esa búsqueda más allá del límite sigue siendo necesaria y si el piloto la necesita.

Bien: Hablábamos antes del descontento de Poncharal en el Tech3 con sus pilotos. Cierto es que tanto Danilo Petrucci como Iker Lecuona no han rendido en la medida de lo que se esperaba, quizá Petrucci tenía una plaza que le hacía mejor piloto dentro de Ducati (¿está Dovizioso?, que se ponga) y Lecuona, ciertamente, no parece haber dado el paso adelante que le debía conferir la experiencia que va atesorando en la categoría, también es cierto que la pérdida del patrocinador principal del Tech3 en este año no debe ayudar mucho a la tranquilidad del equipo y de su dueño Poncharal, con lo que tampoco debería extrañarnos que las públicas críticas a sus pilotos sea una manera de abrir la puerta a nuevos pilotos que puedan atraer patrocinadores al equipo francés. Lo que nadie, nadie, está diciendo es que KTM no está a la altura que esperábamos, ni Tech3 ni el Factory, por lo que las críticas a sus pilotos me parecen especialmente injustas, tan injusto como no decir que la moto no es la que se esperaba que Pedrosa “fabricara”, pero claro, ya sabemos que los grandes medios, con ciertos nombres de por medio, no se levantan críticas ni por error. Aún así, gran papel de Petrucci y Lecuona en Le Mans que supieron aprovechar muy bien el agua.

Aprobado: Mejoría de Valentino Rossi, cierto, al menos en la cantidad de puntos sumada, pero lo cierto es que Rossi acabó a 42 segundos del ganador en un circuito y condiciones en las que en otro tiempo fue capaz de llevar al podio una inconducible Ducati pre Dall’Igna. Y lo de siempre, ¿cómo de bueno es el resultado de Rossi en Le Mans? Y quien dice Rossi dice Maverick Viñales. Una gran clasificación, unos grandes entrenos y un naufragio en el agua para terminar justo por delante de Rossi. El líder técnico de Yamaha por contrato suma la media de 11 puntos por carrera, mientras que su compañero de box es líder.

¿Cómo de buena es la actuación de las Honda en Le Mans? Tres motos en el top ten gracias al agua, y tal y como nos contó Alex Márquez, un resultado ficticio.

Suspenso: Por dónde empezar. La debacle de Suzuki en Le Mans es para que sus pilotos se paren a pensar. Alex Rins está mostrando un gran potencial con la Sussie, es el más rápido con la misma pero se le escapan los podios de entre las manos como arena entre los dedos. ¿Precipitación? A otro que no le salen las cuentas (y es que este año con 14 puntos por carrera no se gana el Campeonato) es a Joan Mir, cada carrera que pasa es otra oportunidad de volver al podio (y espera los circuitos favorables a Ducati que vienen) y está empezando a criticar la implicación de Suzuki en el Campeonato, según el piloto, mucho menor que la de otras marcas. La Aprilia de Aleix Espargaró, que se paró a media carrera, algo que ciertamente es inconcebible en una moto de fábrica, si bien es cierto que cuando una fábrica opta al top 6 como objetivo máximo no tiene de lejos los medios de otras, por lo que quizá las críticas públicas de Aleix a su equipo sobran porque, entre otras cosas, la falta de medios de Aprilia es el argumento (real) que da mérito a los resultados de Aleix.

Y mucha precipitación. La quinta cita que quema casi el primer tercio de Mundial y los pilotos que esperábamos arriba que no aparecen salvo por precipitaciones. Arón Canet, Augusto Fernández y lo ya comentado en Moto3 nos ha dejado un recital de gente con prisa por demostrar cosas. Mención aparte la faena que le hicieron a Héctor Garzó sacándolo de pista.

