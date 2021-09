Ana Carrasco: “Mi ciclo en WorldSSP300 se está acabando”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Ana Carrasco (Kawasaki Provec WorldSSP300) afronta el final de temporada del WorldSSP300 tras haber conseguido una esperada victoria en la segunda carrera de la Ronda de Emilia-Romagna en el circuito de Misano y acariciar el podio en la segunda carrera de la Ronda de Aragón, en Motorland, dos buenos resultados y sensaciones que se dan tras una pretemporada muy dura donde no sólo el COVID marcó los tiempos del trabajo, sino también la lesión de Carrasco: “todo dependía de cómo me encontrara, de si podía dar pocas vueltas o alguna más… en Enero me operé por segunda vez y a partir de ahí fue todo a contrarreloj“.

Una victoria que nos comentó en una entrevista que podrás escuchar íntegra en nuestro podcast, y a la que nos atendió a las 3 de la tarde, con el pelo mojado y sin comer aún, momento en el que pudimos observar lo en serio que está trabajando físicamente al verla visiblemente más delgada.

“En Misano con el podio ya hubiera estado contenta, así que imagina habiendo ganado. Veníamos de una época muy díficil, este año teníamos la duda de saber cómo empezaría físicamente, ha sido importante para todos ver que hemos vuelto a dónde estábamos (…) el objetivo era ver si tenía el nivel de volver a ganar carreras y eso lo hemos demostrado ya, de aquí en adelante empieza otro Campeonato para nosotros“.

Aunque Ana nos reconoce que este año, para luchar por el Título hace falta “algo más”. De hecho nos esconde que este año “se está yendo más rápido que el pasado año, que habíamos 4 o 5 pilotos más fuertes que el resto, y este año se ha diluido esa diferencia, los equipos más modestos técnicamente se han fortalecido”. También nos explica “que la parrilla sea cerrada nos ayuda a ser más rápidos, el pasado año éramos 60 de los que se eliminaban 24, este año somos 42 pilotos fijos en todas las carreras“, algo sobre lo que profundizó en la entrevista que puedes escuchar en nuestro podcast. También hablamos sobre el papel de Joan Lascorz y su influencia, favoritos al título y cómo no, de su futuro.

“Aún no sé qué haré en 2022, pero en mi cabeza tengo cambiar de categoría, sea en la dirección que sea, considero que mi etapa en el 300 se está acabando. Con esta lesión si que es cierto que esta evolución se ha parado un poco, porque necesito ver cómo me encuentro físicamente, ver si realmente soy competitiva todo el año, en resumen, ver el nivel que tengo porque para cambiar de categoría necesitas estar siempre en tu mejor momento. Toca esperar unos pocos meses y ver cómo me siento, si así lo siento, el cambio de categoría se hará”.

“Dentro del WorldSBK, el paso natural sería pasar al WorldSSP y es una de las opciones, sé que sería competitiva y me mantendría en este equipo, hay muchas cosas que me tiran mucho, al final este campeonato es un poco mi casa y salir de este mundial lo tengo menos claro“.

Un momento que nos llamó poderosamente la atención, la ambición de una piloto buscando promocionar de categoría contrastando con la calma de saberse a un buen nivel de hacerlo, algo a lo que no estamos nada acostumbrados en el mercado de pilotos.

