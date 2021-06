Davide Tardozzi: ¿Petrucci con Ducati? Ojalá se quedara en KTM

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Davide Tardozzi (Rávena, 1959) es el actual Director Deportivo de Ducati Corse en MotoGP y estuvo presente en la ronda italiana del WorldSBK celebrada en Misano para conmemorar el 30 aniversario de la relación entre Misano y las SBK, completando la presencia de la máximas cúpulas de Ducati en el circuito junto con Gigi Dall’Igna y Claudio Domenicali.

Allí, en declaraciones recogidas por gpone.com explicó y aclaró algunos conceptos de la cada vez más estrecha distancia entre las SBK y las MotoGP:

“ La idea de la Panigale V4 es la de una motocicleta nacida para ganar, que tiene características positivas y negativas, como todas las motocicletas. Ciertamente, aquí en Misano, Michael y el resto de las Ducati mostraron un gran potencial. En este sentido, Dall’Igna recibió aportaciones de Domenicali para ganar el Campeonato, ese es el objetivo a conseguir.

“Ducati fabrica motocicletas deportivas y, en consecuencia, nuestra filosofía es llevar el máximo de tecnología e innovación a MotoGP, luego transferirlo a la Superbike y luego a las motos de producción. Eso es lo que hacemos hoy. A veces nos critican por esto pero, al final, la filosofía de Ducati es esta y el proceso es inevitable. De hecho, queremos brindarle al usuario final la mejor tecnología“.

“Por supuesto, este proceso significa rendimiento, pero también seguridad, con todas las precauciones encaminadas a la protección. De hecho, me gustaría reiterar el concepto de seguridad, dado que a menudo nos centramos en el rendimiento ”.

Tardozzi se refirió a las ocho MotoGP que Ducati podría poner en pista en 2021 y su repercusión en la competitividad en el WorldSBK:

“El presupuesto para el WorldSBK es el del WorldSBK, tanto que Claudio y Gigi quieren ganar a toda costa este Campeonato, y los recursos no disminuirán. Esto te lo puedo asegurar. No habrá cambios, pase lo que pase o no en el otro paddock ”.

Para conseguir ganar este Campeonato, Tardozzi y Ducati son conscientes de la necesidad de encontrar pilotos que sean capaces de vencer a Rea en el WorldSBK, apostanto por la promoción tal y como hacen en MotoGP:

” Tenemos que encontrar jóvenes pilotos que pueden realizar de la mejor manera posible, con el fin de vencer a Johnny. Es un gran piloto y, para vencerlo, tenemos que encontrar a alguien que pueda dar un salto cualitativo. Si mantenemos una línea con pilotos que nunca han vencido a Rea en el pasado (clara referencia a Chaz Davies), es complicado, por eso precisamente estamos siguiendo una dirección específica ”.

¿Y si Petrucci se quedara sin sitio en MotoGP, tendría sitio en Ducati para el WorldSBK?

“Ojalá Danilo se quedara en KTM“.

