Michael Rinaldi arrasa en la carrera 1 de Misano. Salvada de Jonathan Rea (incluye vídeo).

Autoritaria victoria de Michael Ruben Rinaldi (Aruba Racing Ducati) en la carrera 1 de la Ronda Italiana del WorldSBK celebrada en el Circuito Marco Simoncelli de Misano. El italiano ha impuesto el ritmo que mostró en los entrenos para escaparse en solitario y liderar todas las vueltas para sumar su primera, necesitada y esperada victoria del 2021, a la que llegó saludando al público asistente durante la última vuelta. Toprak Razglatioglu (Pata Yamaha Brixx) entró segundo y Jonathan Rea (Kawasaki KRT) cerró el podio.

La carrera comenzó con Eugene Laverty (BMW RC Squadra Corse) declarado unfit por contusiones producidas en el cuello durante el FP3 y Garret Gerloff (Pata Yamaha) saliendo desde el Pit Lane y una gran salida de Rinaldi atacando desde el principio, abriendo un pequeño hueco que poco tardaría Rea en neutralizar. Scott Redding (Aruba Ducati) y Toprak luchaban en un segundo grupo por la tercera plaza que afianzó el turco con Alex Lowes (Kawasaki KRT) en la quinta posición desde el principio.

Salvo una espectacular salvada in extremis de Rea que le costó la segunda posición en favor de Toprak a falta de doce vueltas y la caída de Chaz Davies (Ducati GoEleven) a falta de diez cuando rodaba séptimo, poco que contar en una fila india que el ritmo de Rinaldi logró estirar en un top ten de pilotos rodando en solitario, destacando las remontadas de Gerloff hasta la duodécima plaza final y de Álvaro Bautista (HRC) atacando a la BMW de Tom Sykes por la sexta posición que se llevó el español. Bonita lucha entre Nozane y Haslam por la decimotercera posición.

Jonathan Rea mantiene el liderato de la categoría con 126 puntos, seguido por el turco Toprak Razglatioglu con 95 y Redding en el tercer lugar con 85.

Aquí puedes consultar la Clasificación final de la Carrera 1.

Y aquí, el video de la salvada de Jonathan Rea.

EPIC answer from @jonathanrea after his EPIC save👏

Champ style to ride, champ style to answer!@marcmarquez93 #ITAWorldSBK 🇮🇹 pic.twitter.com/9kwr7rMDxp

— WorldSBK (@WorldSBK) June 12, 2021