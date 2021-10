La Ronda Argentina del WorldSBK, bajo duda por las irregulares restricciones COVID de Argentina

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Y así de claro lo ha expuesto Sol Álvarez, Coordinadora del GRT Yamaha en el que compiten Garret Gerloff y Kotah Nozane. Lo cierto es que la situación en Argentina se ha precipitado en los últimos días y aunque la cita está confirmada y se anuncian diversos pilotos argentinos que competirán en San Juan los próximos fin de semana del 15 al 17 de octubre, las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno de Argentina están dificultando y no poco la llegada del equipo humano de los distintos equipos del WorldSBK al Circuito de San Juan en Villicum: el flujo de entrada de estranjeros se ha reducido en un 30%.

Por desgracia, esto ha provocado especulación en el sector de transporte aéreo y hospedaje, problemas que se suman a los nuevos requisitos que se exigen para entrar al país. Así lo ha descrito Álvarez en sus RRSS

“AYUDA: Los equipos nos estamos volviendo locos intentando llegar hasta San Juan (Argentina) la semana que viene. Nuestras primeras reservas de vuelo se vieron canceladas por las restricciones de entrada al país. Apenas ayer logramos reservar vuelos por un precio desorbitado… Nos vimos obligados a cambiar nuestra fecha de llegada al miércoles, un día mas tarde de lo habitual, y ahora no tenemos ni vuelos charter ni de línea regular para ir de Buenos Aires a San Juan o Mendoza. Las agencias de viaje nos sugieren que contratemos un jet privado, gasto que no podemos afrontar después de lo que tuvimos que pagar por los vuelos a Buenos Aires. Ahora también el hotel se quiere aprovechar de la situación, dado que está todo reservado en San Juan, subiéndonos el precio y exigiendo que paguemos en efectivo, o nos dejan en la calle.

Además, al no tener cómo llegar a San Juan, tampoco reservamos coches de alquiler y ya no hay disponibilidad de flota en toda la provincia. Hoy encima nos llega un email del Consulado Argentino en Roma requiriendo un “Certificado Consular” para poder entrar al país, cosa que no estaba incluida en los acuerdos entre el organizador del campeonato y el Gobierno de Argentina, con un coste adicional de 40€ por persona, sin contar los dos PCR y un test antigénico más un seguro de viaje COVID19 obligatorios para nuestro ingreso en Argentina.

NO PODEMOS MAS! Nos están desangrando por todas partes, así no podremos continuar la temporada. Llevamos una semana bajo un estrés y una ansiedad insoportables! Queremos correr en Argentina, pero no a cualquier coste, no de esta manera… Soy argentina, y me da una tristeza enorme que mi propio país se quiera aprovechar así de nuestro campeonato. No somos millonarios por venir de Europa, somos gente humilde que intenta hacer su trabajo, y lo hacemos por pura pasión.

Lo que más me sorprende es que estamos todos los equipos con dificultades para lograr competir en Argentina y soy la primera que habla de ello. No hay ni un periodista que se haya enterado de los rumores que corrían por todo el paddock en Portimao? Queremos correr en San Juan, queremos hacerlo bien, quiero que mi país tenga el honor de presenciar el WorldSBK y que WorldSBK disfrute de mi país, que se lleven un buen sabor de boca cuando nos visiten, que podamos estar orgullosos de nuestras raíces cuando estemos lejos“.

