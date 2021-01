Pere Riba: “Ducati perdió en 2019, pero fue díficil no tirar la toalla”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

A continuación os ofrecemos la primera parte de la entrevista que mantuvimos con Pere Riba, jefe de mecánicos de Jonathan Rea dentro del Kawasaki Provec y uno de los precursores de este equipo, entrevista que puedes escuchar íntegra y de su propia voz en nuestro podcast. En esta primera parte hablaremos de los inicios y papel del Provec dentro del paddock del WorlsSBK.

MRN: Sois el único equipo Kawasaki con relación directa con la fábrica, ¿dónde termina Provec y dónde empieza Kawasaki?

Pere Riba: Has tocado con una persona que te puede decir exactamente dónde empieza todo. Yo empecé a trabajar con Kawasaki como piloto en 2003 y después desarrollé una relación muy cercana con los ingenieros de desarrollo a raíz de mi labor como piloto probador de la 600 y la 1000. A partir de 2005 me apretaban para que dejara de competir y me dedicara en exclusiva al desarrollo con ellos, yo tenía 34 años y para 2007 les propuse un último año como piloto en activo en el WorldSSP y después estar a su entera disposición, algo que me concedieron, y ya desde 2008 mi función era un poco de enlace entre Japón y el equipo que en ese momento Kawasaki apoyaba en el WorldSSP, pero la valoración final no fue buena y le propuse a Kawasaki crear un equipo joven desde cero y hacerlo crecer dentro de Kawasaki y su cultura, su forma de trabajo. A finales de 2008 contacté con Guim Roda y le propuse correr con Kawasaki y así fue en 2009 y más tarde hubieron problemas con el equipo de SBK dirigido por Paul Bird y el equipo de SSP de Guim y Biel pasó a ser el equipo oficial de Superbikes, y desde 2012 ahora estamos dónde estamos.

MRN: ¿Y qué relación tenéis con los equipos, digamos satélites de Kawasaki? ¿Sois los que gobiernan en la categoría?

PR: Sí, sí, somos el equipo oficial, trabajamos directamente con Japón todo el tema técnico, desde el circuito somos tres personas las que decidimos un poco, los dos equipos de mecánicos y el japonés Ioda, que no puede estar por la pandemia pero con el que estamos en continuo contacto y después, hay los equipos satélites que con el reglamento actual tienen motos muy muy muy parecidas a las nuestras, motores similares y deben poder optar a las mismas suspensiones, al final lo que hace la diferencia es el piloto y la fiolosofía de cada equipo a la hora de la puesta a punto, métodos de trabajo… millones de pequeños detalles que hacen la diferencia.

MRN: Este año se ha lanzado una nueva ZX10RR, ¿hasta que punto se basa en la información que vosotros habéis generado y trasalado a Japón?

PR: Se basa 100%. Hace años el link entre la competición y la Investigación y Desarrollo se ha ido estrechando hasta ser uno: todo el desarrollo de la ZX10 viene un poco referenciado por las partes que necesitamos mejorar en circuito. En el modelo nuevo se han hecho pequeños upgrades en el motor y aerodinámico principalmente, los puntos más débiles de nuestro paquete de carreras. No son grandes cambios pero… una de las grandes cosas que tenemos en Kawasaki es la estabilidad en muchos sentidos. La Ducati o la Honda son grandes motos pero motos muy nuevas, con mucha potencia pero para las que necesitas un período de desarrollo, nuestro reglamento no permite tocar ciertas partes, no son prototipos que puedes hacer lo que quieras, y esto limita un poco porque si quieres llegar a un punto, tienes que buscar la manera de llegar porque hay cosas que no puedes cambiar, y esto necesita tiempo para llegar a un perfomance competitivo por el Campeonato. De un año a otro no bajas un segundo los tiempos, los bajas unas décimas y esto depende de varios factores, principalmente los neumáticos, que tiene bastante poder. Sobre estos tú haces una moto que vas desarrollando año a año, nosotros vamos haciendo homologaciones que no son drásticas pero que mejoran poco a poco el paquete y ésta es una de las llaves por la que en los últimos años hemos podido obtener el cien por cien de lo que tenemos, no hemos tenido que concentrarnos en un desarrollo mucho mayor por sacar un modelo totalmente nuevo. Nuestro modelo tiene muchos años y con pequeños upgrades o menos pequeños pero siempre upgrades sobre lo que tenemos.

MRN: En estas evoluciones que habéis pedido desde el box, ¿ha tenido mucho que ver la llegada de la Ducati Panigale V4, una moto que parece que cambia el paradigma de las SBK?

PR: Sí, evidentemente. Tú tienes unos competidores que son a los que tienes que ganar. Está claro que Álvaro (Bautista) puso en el 2019 el listón muy alto, conducía la Ducati V4 como si se la hubieran hecho a medida, la verdad que la conducía perfectamente. Yo siempre digo que en 2019 perdieron ellos (Ducati) el campeonato, no lo ganamos nosotros, sin desmejorar el trabajo que se hizo por parte de Rea y del equipo. Es muy díficil que te ganen diez carreras seguidas sin tirar la toalla, haciendo segundos, mantener al piloto motivado y mejorar el paquete. Fue un año muy díficil pero el paquete Álvaro-Ducati llegó un momento en el que creo que no hicieron el trabajo perfecto para llevarse el campeonato, pero demostraron que la moto (Ducati V4) es una moto… totalmente de carreras con potencial para ganar.

Próximamente, la segunda parte de esta entrevista dónde se trata el futuro inmediato… o no tan inmeditato de Kawasaki.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: