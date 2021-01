Pere Riba (segunda parte): “Con Toprak estábamos con ganas de hacerlo crecer”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Con los test programados para el pasado 20 y 21 de enero aplazados para justo el día que publicamos esta entrevista, 27 de enero, os ofrecemos la segunda parte de la entrevista que mantuvimos con Pere Riba, extraída de nuestro podcast, y en la que nos centramos en el plano deportivo de equipo, su plan de trabajo y posibles plandes de futuro… o no.

MRN: Al final en Jerez no pudo ser al primer intento por la lluvia, pero ¿cúal es el plan de trabajo en la pretemporada, qué hay que ajustar en vuestra moto?

Pere Riba: Como te decía, la pretemporada es importante, con mi filosofía de las carreras una vez comienzas el campeonato tienes que tener un paquete, un punto de partida que sea sólido no sólo por tener velocidad, sino sólido en todos los sentidos, que gaste bien las gomas… que el set up base funcione en distintas situaciones que quiere decir en muchos distintos circuitos, que el piloto vaya cómodo, que hable bien con la moto… Hay muchas pequeñas cosas que siempre intento llegar a la primera carrera con todo esto resuelto.

Nuestra base de moto es bastante similar a la del año pasado, en esta pretemporada (que ya empezamos en Noviembre) lo que estamos focalizando es que el motor es un poco diferente, han cambiado algunas piezas y esto hace que tenga un cáracter un pelín diferente, con más revoluciones y bueno, hay que trabajar con temas de cambio, con temas de par (incide en esto último), de cómo das la potencia y yo trabajo siempre focalizando en el piloto, o sea, es un tema de feeling: el piloto tiene que ir cómodo, tiene que entender todas las situaciones (N. del R. Ana Carrasco nos enfatizó la importancia de ir cómoda en la moto para poder ser competitiva en SSP300), y en Jerez vamos a focalizar en esto. Antes de venir aquí hemos estado en el banco de pruebas, hemos probado diferentes cosas para confirmar en el circuito, después nos quedaría también trabajar un poco con el “balance” del chásis, por decirlo de alguna manera, ya que el nuevo carenado provoca un “downforce” en el tren delantero y esto afecta en la puesta a punto final al tener mucho más agarre en la rueda delantera en curvas rápidas, lo que te obliga a trabajar un poco en el equilibrio, posición del piloto, “sprint balance”, centros de gravedad… hay que intentar recoger la mayor información para crear esta base que os comentaba.

MRN: En los últimos años hablar del WorldSBK es hablar de Kawasaki y Jonathan Rea, ¿qué le aporta Kawasaki a Rea y viceversa?

PR: Yo creo que, desde el mismo inicio ¿eh?, el paquete Kawasaki Rea es un paquete muy sólido. Yo, como piloto que he sido, si tengo algo positivo es que puedo ponerme en el lugar del piloto y cada piloto, cada persona es diferente, es lo bonito de la humanidad. Rea encontró en Kawasaki a unas personas alrededor suyo que daban y trabajaban al 100% por él, que le ayudaban no sólo en el tema técnico, no sólo con la moto, no sólo en el circuito sino también fuera del circuito. Encontró amigos, encontró una solidez con personas muy profesionales dentro del mundo de la moto que le dio una confianza muy muy grande desde su primer día, eso por parte humana, que Johnny es una persona que lo necesita, hay pilotos que son fríos, que hacen su trabajo y no necesitan el calor humano de las personas, son diferentes. Jonathan es una persona que lo necesita y lo encontró desde el primer día.

Esto por una parte, por otra parte encontró una fábrica volcada al cien por cien con este campeonato, que es lo que estamos nosotros, que trabaja al cien por cien por el equipo, si pedimos cualquier pieza los ingenieros en Japón la hacen, nos ayudan evidentemente con el análisis. Encontró una moto bastante madura, ya hecha, Tom Sykes hizo un buen trabajo en el pasado.

¿Qué encontramos nosotros? Pues un piloto con unas capacidades brutales, tiene unas habilidades para entender la moto, para entender las circunstancias y situaciones como pocos en el mundo y así lo ha demostrado. Por parte del equipo entendimos lo que necesitaba a nivel humano, técnico y de paquete. Las carreras son muchísimas muchísimas cosas juntas y creo que conseguimos que todo funcionara y que las partes flojas fueran mínimas.

MRN: En el desarrollo de Kawasaki en el WorldSBK está claro que Rea es la punta de lanza del proyecto, pero… ¿esto lleva a la marca a una dependencia de los resultados de Rea?

PR: Hombre…. Seguro (dice tajantemente antes de pensar el resto de su discurso) Hay muchas cosas detrás de estas grandes marcas, Kawasaki es un holding increíble, enorme, al igual que Honda u otras y cada una de ellas tiene su filosofía. Evidentemente cuando tú tienes un piloto con esta capacidad de sacar el 110 % de la moto, con una gente que entiende lo que necesita para ganar y empiezas a ganar y a ganar y a ganar y a ganar y uno y otro y otro y otro (literalmente), quieras o no el estrés de desarrollo es un poco menos, el objetivo en las carreras siempre es ganar y cuando ganas puedes decir que tienes lo mejor. No sé si lo mejor es el piloto y la moto menos o al revés, pero al final el resultado es ganar. Esto te hace coger un approach un poco diferente, pero en este paquete que es fábrica – equipo – Jonathan Rea, que entendemos mucho el campeonato y todos tenemos mucha experiencia, no hacemos una moto con 250 CV como pueda tener la Ducati pero si entendemos cómo sacar el 100% del rendimiento de lo que tenemos y creo que eso nos ha hecho llegar dónde estamos.

MRN: Dentro de este paquete perfecto que es Rea – Kawasaki – Provec, ¿existe un plan de futuro para cuando Rea no esté?

PR: Un plan encima de la mesa, sinceramente no. Toprak (Razgatlioglu) era, y es (incide en esto) un piloto que me gusta mucho, con unas capacidades brutales que quizá haya que terminar de limpiar pero para mí es uno de los futuros campeones de SBK… si no se nos va del campeonato.

(Piensa antes de seguir contestando)

Ahora, desde el 2020 llevamos un año con las situaciones de la pandemia y entonces… No tenemos, no tenemos como puedas ver en MotoGP que hay equipos satélites donde crean a los pilotos para luego poder subir… puedes ver que tenemos a Alex Lowes al lado de Jonathan, un piloto bastante más joven con cierta experiencia y que yo creo que si consigue dar la vuelta a nivel de gestión, es un piloto de los más rápidos del Campeonato… pero para acabar un campeonato hay que acabar todas las carreras, hay que entender cómo manejar cualquier situación, no sólo es un tema de ser rápido, porque rápidos hay pilotos tan rápidos como Rea en este campeonato como puede ser Toprak o incluso Alex, Chaz (Davies)… hay muchos actualmente… pero el Campeonato de Superbikes lo ganas con el paquete, el piloto tiene que ser listo, inteligente y el equipo no fallar tampoco.

Un plan (vuelve a la pregunta) de crecimiento de algún piloto pues… con Toprak estábamos con ganas de hacerlo crecer, creo que junto con Kawasaki, pero por situaciones que suceden al final decidió marcharse a Yamaha y nada, la vida sigue.

MRN: En el equipo sigue muy presente la figura de Joan Larscorz, con esa pegatina con su dorsal 17 presente en las motos… ¿qué papel juega Joan en el equipo, tiene alguna relación profesional con vosotros aún?

PR: Directa con el equipo ahora no, pero Joan es una persona que es muy cercana al equipo, principalmente con Guim y Biel que fueron los dos que en su día, en 2006, empezaron juntos y tenían relación ya desde pequeños. Pues siguen con esta relación, principalmente ellos (los hermanos Roda), Joan viene muchas veces a la nave, está corriendo en coches, Guim y Biel le siguen ayudando… la relación está ahí. Joan no tiene una tarea qué hacer en el equipo pero es muy cercano a todo el mundo dentro del equipo.

Terminamos esta conversación con Pere Riba preguntándole por el estado de Ana Carrasco, a quien pudimos entrevistar justo al día siguiente, y nos contesto que si bien su función es estar con Rea para darle lo mejor técnicamente si recalcó que son una gran familia y que están todos pendientes de todo, y que sabía que Ana se encontraba bien, pero mejor lees la entrevista con la piloto tú mismo…

