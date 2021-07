Donintong, Race 1: TOPRAKAZO a un Rea en apuros. (vídeos)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX) ha vencido la Carrera 1 de la Ronda Británica del WorldSBK que se celebra en el circuito de Donintong Park. El piloto de Yamaha salía desde la decimo tercera posición lastrado por la lluvia, y en carrera ha aprovechado mejor que nadie una pista que aún no estaba seca al inicio de carrera: “He visto el carril seco y me he dicho que tenía que intentarlo (…) he cometido un par de errores pero he ganado, no me lo creo“.

Lo cierto es que Toprak ha efectuado una salida perfecta en la que se ha colocado tercero en el primer paso por línea de meta para alcanzar el liderato en la segunda sobre la Kawasaki Provec de Jonathan Rea (segundo final), un Rea que no pudo seguir al de Yamaha y que se llevó un par de sustos que bien podrían haberle descabalgado de su Kawasaki.

Jonathan Rea campo a través 🤯 Salvó la caída y se mantuvo en pie sobre la hierba mojada de Donington 🔥 ¡Qué barbaridad!#GBRWorldSBK 🇬🇧 #WorldSBK 🏁 pic.twitter.com/qe07B8GwfS — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2021

A partir de este momento, con una ventaja que ha ido entre los 2 y 3 segundos, la cabeza de carrera se ha basado en un intercambio de vueltas rápidas a medida que la pista se secaba.

Con este resultado Toprak recorta a tan sólo 15 puntos su desventaja con Rea en la clasificación general del WorldSBK.

¡PERO ESTO QUÉ ES! 🤯 Dos sustos, dos salvadas… Lo de Jonathan Rea es de otro planeta 😱#GBRWorldSBK 🇬🇧 #WorldSBK 🏁 pic.twitter.com/XlL0FzUlbf — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2021



Alex Lowes (Kawasaki Provec) ha completado el podio en una lucha por el tercer puesto a literales codazos con las BMW de Tom Sykes y Michael van der Mark y la Yamaha de Garret Gerloff, que perdió su rueda delantera en la complicada horquilla de entrada a meta cuando iba tercero con cierta holgura.

Alvaro Bautista (Honda HRC) ha terminado octavo, Isaac Viñales (Orelac Kawasaki) decimonónica quinto y abandono por fallo mecánico para Tito Rabat (Barni Racing Ducati)

Puedes consultar la clasificación completa de la Carrera 1 de la ronda británica AQUÍ.

