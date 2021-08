Entrevista a Manu González: “En Navarra puedo dar el campanazo”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Manu González (ParkinGO Yamaha) cumple su segundo año en el WorldSSP tras haberse proclamado Campeón del mundo del WordSSP300 en 2019 batiendo récords de precocidad como Campeón del Mundo y de puntos conseguidos en la categoría. También el más joven en conseguir una Pole en el WorldSSP.

En 2021 González está compitiendo con Yamaha buscando la victoria en la categoría, y quisimos entrevistarle hace unas semanas. Viendo la promesa que nos hizo en el titular, no hemos encontrado mejor momento que la previa a la Ronda de Navarra para publicar la entrevista, justo después de sus primeros podios en el WorldSSP durante la Ronda Austríaca en el circuito de Most.

Podréis escuchar esta entrevista completa, junto con otros materiales exclusivos, en nuestro podcast. Cosa altamente recomendable, pues el tono de tranquilidad y cotidianidad con el que nos explicó todo lo que le preguntamos no tiene precio.

En 2020 corriste el WorldSSP con Kawasaki, ¿cúal es la comparativa con la Yamaha?

Hay que decir que este año a la Kawa le han abierto el reglamento en tema motor, el año pasado sólo iban bien en algunas pistas y este año, sobre todo el equipo Puccetti ha conseguido una moto muy competitiva y no están tan lejos de las Yamaha… Lo único que he notado es que la Yamaha es una moto más fácil, puedes llevarla por dónde tú quieres pero tampoco hay una diferencia demasiado grande.

¿Hubo algún intento de Kawasaki por retenerte?

Hablamos con Kawasaki y nos dijeron que se iban a concentrar en WorldSBK, nos dijeron que siguierámos a ver si tendríamos hueco un par de años después para el WorldSBK, pero si sigo en el WorldSSP es para ganar primero y ya no sé qué pasará al año siguiente, y con Kawasaki no lo veíamos demasiado bien. Así que llegó Yamaha con un contrato muy bueno, con muchas ganas de contar conmigo y fuimos por el camino más fácil y mejor en este momento, después no sé sabe qué pasara.

En la presentación, de hecho, aparecía el director de Yamaha SBK Andrea Dosoli, ¿cúal es el nivel de compromiso de Yamaha con vosotros?

Dosoli está casi encima de nosotros, parece nuestro jefe también, a cada entrenamiento viene a ver cómo ha ido, nos pregunta cosas continuamente… incluso me ayudó a sustituir a Baldasarri en Moto2 recoméndandome a MV Agusta. Yamaha nos está tratando muy bien, lo único que el material nos llegó tarde, como a todos, pero es que el resto ya tenían material del año anterior. No nos podemos quejar de nada, es más, hay que darles las gracias porque nos están ayudando mucho.

¿Cúal es la relación entonces?

Yo tengo un contrato con ParkinGO y otro con Yamaha. El equipo está de por medio, tengo contrato directo con Yamaha y ellos me podría llevar dónde quisieran, y con ParkinGO el contrato es de management. Es una relación conjunta que nos está yendo bastante bien.

¿Estamos hablando con un piloto oficial Yamaha?

Sí, sí, tengo contrato directo con Yamaha.

Comentas que tienes mucho apoyo de Yamaha, que eres piloto Yamaha, pero hemos observado que a tu moto parece faltarle algo con respecto a las demás R6… ¿es así, le falta a tu moto algo comparando con el GMT o el Evan Bros?

No, yo creo que esta carencia que comentas es la experiencia que estos equipos tienen con la Yamaha R6. Mi equipo y el equipo que nos hace los motores han trabajado muchísimo durante todo el invierno, aunque es cierto que los materiales llegaron muy tarde, el motor no pude ni probarlo hasta la misma carrera de Motorland, y por eso no pude estar muy delante, y a partir de ahí, carrera a carrera, hemos estado más cerca hasta Misano, donde luchamos por la victoria. Yo creo que hay tres tipos de Yamaha en pista, las estándar (por llamarlas así), la GMT y alguna más que han conseguido un poquito de potencia extra, sobre todo en aceleración, porque cada equipo se hace los motores ellos mismos, y los de GMT tienen una moto muy completa y segura (aclara)

Y luego ya está la moto del Evan Bros que está tres pasos por encima, ya es algo que por TV se ve suficiente…. pues en la pista se ve más (ríe). Tienen no sólo la aceleración del GMT sino algo más de punta, a Cluzel le sigo pero la del Evan Bros te funde a mitad de recta. Pero para Assen ya tendremos un motor nuevo y con que corra como en Misano, estaremos en la lucha

Entonces, a partir de Assen, ¿la diferencia entre avisar y rematar la dará el motor nuevo o la información que vais teniendo de la Yamaha?

Hombre, un poco todo en general, desde el equipo al motor a que yo mismo me voy sintiendo mejor con la moto. En Misano entrenamos mucho, teníamos el setting muy por la mano y es un buen circuito para mí y que además no importa tanto la potencia como en Aragón o Estoril. Vamos mejorando el pack completo.

En Misano y Estoril te las distes con Jules Cluzel, te lo has cruzado un montón de veces, y nos dió la impresión que quizá, la relación de cambio que montabas te penalizó o es potencia de motor.

Bueno, con Cluzel… sobre todo en Misano tuve una muy buena lucha con él, tenía más ritmo que él pero me frenó bastante, tampoco conseguía parar la moto bien y no quise jugármela por si me iba largo o lo tiraba… Quizá que su moto tenga un puntito más de aceleración, pero en una recta larga puedo igualarla, como en Estoril, que lo adelante en la curva uno de la última vuelta. Al final esto es señal de que nuestra moto se puede batir con todos… salvo la del Evan Bros.

Y sí, este año me está tocando vérmelas con Cluzel que…(se lo piensa) no es un piloto digamos nuevo.

Con el respaldo total de Yamaha, las nuevas piezas y la experiencia que acumules… ¿cuáles son las aspiraciones para 2021?

¡Pues seguir como en la carrera 2 de Misano! Luchar por los podios y las victorias y llegar a luchar por el Campeonato a final de año, creo que es un objetivo al que podemos llegar, aunque ahora estoy un poco lejos. ¡Es que carrera a carrera estamos más cerca! (se explica)

Pero si quieres acabar luchando por el Campeonato, con la desventaja que llevas con Aegerter, ¿¿dónde piensas atacar??

Pues mira (con desparpajo), abro el calendario y te lo digo. Un circuito seguro, dónde sé que tengo un punto a favor para mí y dar el campanazo será Navarra, también Montmeló y Jerez. No ya por ser circuitos en España, es que en Navarra ya he ganado en el Campeonato de España, me gusta muchisímo y el resto de parrilla no tienen mucha experiencia en circuito, además, no es un circuito de potencia, hay poca distancia entre curvas, estará igualado. Entre Navarra y Montmeló debería terminar de estar ahí y si se puede conseguir la victoria, perfecto. Me meteré en la lucha de verdad en estos circuitos.

