Álvaro Bautista: “La pista cambiará de nuevo mañana”

Álvaro Bautista ha firmado una de las mejores combinadas de la temporada. El hecho de estar en un circuito en el que todos parten de cero sin duda ayuda y habrá que esperar a mañana para ver si se confirma la solidez mostrada hoy en tiempos que le han colocado en la cuarta posición de la combinada, a pesar de unos problemas que llegaron tras el almuerzo.

Álvaro Bautista: “Pilotar en Mandalika es muy divertido, la pista ofrece un poco de todo, con frenadas fuertes y curvas rápidas. Todavía hay un par de lugares en los que no tengo una idea clara de los mejores puntos de referencia, pero en general es una pista divertida. Esta mañana nos ha faltado un poco de agarre, sobre todo en la primera curva y en otro par de curvas, pero las condiciones mejoraron poco a poco y pudimos marcar unos buenos tiempos por la tarde. Trabajamos en la caja de cambios y la sensación fue positiva y tenemos dos neumáticos traseros para la carrera, pero elegir es difícil en este momento porque la pista definitivamente cambiará de nuevo mañana. Es una pena que no digeriera bien mi comida entre sesiones, ya que esto me dejó con dolor de estómago tanto durante la FP2 como después cuando me bajé de la moto, dolor de estómago y un dolor de cabeza que espero que desaparezcan pronto después de un descanso para estar al cien por cien mañana y listo para sacar el máximo partido a esta agradable pista con nuestra moto ”.

