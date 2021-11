Álvaro Bautista: “No creo que los resultados reflejen realmente todo el trabajo que hemos realizado”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Álvaro Bautista terminaba su experiencia con HRC en el WorldSBK firmando un séptimo y décimo puestos y a partir de ahora vuelve a ser piloto oficial de Ducati, con los que intentará alcanzar el número uno la próxima campaña. Esto supondría rematar el trabajo que emprendieron hace tres años y que dejaron inacabado.

Álvaro, que hoy cumplía 37 años, declaraba lo siguiente: “En cuanto a las carreras de hoy, realmente intenté hacerlo lo mejor que pude. Las condiciones eran muy difíciles, por supuesto, pero era importante intentar correr para todos los fans indonesios que son realmente apasionados por nuestro deporte. Al menos nos mantuvimos en pista y llevé la moto al box en ambas carreras, lo cual no fue fácil porque había varias curvas que todavía estaban mojadas en la carrera 1, mientras que siguió lloviendo constantemente durante la carrera 2. Me gustaría agradecer a todos en HRC y Honda, así como a todos los muchachos del equipo y todos nuestros patrocinadores durante las dos temporadas que hemos pasado juntos. Durante estos dos últimos años, hemos trabajado muy duro y no creo que los resultados reflejen realmente todo el trabajo que hemos realizado, que ha sido importante y exigente. Estoy contento de que nunca dejamos de intentar mejorar y nos hemos acercado cada vez más a los chicos de delante y eso es muy importante. Puedo decir que estoy realmente muy contento con esta experiencia. He aprendido mucho también y solo quiero desear al equipo, HRC y a toda la familia Honda, todo lo mejor para el futuro. Por último, me gustaría felicitar a Toprak por su título mundial. Ha sido muy fuerte este año, muy competitivo, sin cometer ningún error. Era el más consistente y fuerte de los pilotos, así que felicitaciones porque se lo merece “.

