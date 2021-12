Axel Bassani renueva con Motocorsa para 2022

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Bassani, el piloto más joven de la categoría, no solo ha destacado por ese dato, sino que sus actuaciones dentro de las rondas que componen el campeonato no han hecho más que ir mejorando, quedando en varias ocasiones por delante de alguno de los pilotos Aruba.it. Tras firmar un doble top 7 en su tercer Round y lograr un top 5 en Most (República Checa), el prometedor piloto de Feltre -provincia de Belluno en el Véneto italiano- confirmó sus ambiciones en el Round de Catalunya, donde conquistó su primer podio al terminar segundo, sólo superado por Scott Redding (Aruba.it Racing- Ducati).

A lo largo de la temporada 2021, Bassani estuvo constantemente entre los 10 mejores del Campeonato y cerró su campaña de debut en la 9ª posición final, detrás de la Kawasaki oficial de Alex Lowes.

Axel Bassani: “Estoy contento con la renovación y de poder continuar el trabajo con el equipo Motocorsa Racing, con el que me he sentido muy bien. Creo que es muy positivo para seguir nuestra evolución; ya hemos empezado a trabajar de cara a 2022 y espero confirmar y mejorar los resultados de la temporada pasada. Un agradecimiento especial a todos mis patrocinadores, ya que me permiten alcanzar mi sueño, a mis fans, que me siguen desde casa, y a mi familia”.

Lorenzo Mauri, Team Manager del Motocorsa Racing: “Estoy contento de poder confirmar a Bassani para la temporada 2022, vamos a colaborar para intentar repetir los resultados conseguidos esta pasada temporada. Soy optimista porque nos presentaremos al inicio de la nueva temporada con una gran experiencia y ya no como un equipo debutante. Ya estamos trabajando en nuestra fábrica ubicada en Lurago d’Erba (Como, Italia) para llegar preparados al inicio de un Campeonato que promete estar en un nivel de competitividad todavía más alto. ¡Estamos impacientes por volver a la pista!”

No nos extrañaría nada que Ducati facilitara al Motocorsa mejor material que el dispuesto durante 2021, pues los resultados de Rinaldi no han acabado de convencer a la fábrica de Borgo Panigale y Bassani podría representar el futuro ducatista en el WorldSBK.