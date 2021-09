WorldSBK – Motul French Round – Carrera 2 – Doblete de Toprak

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Antes de la segunda carrera, justo al finalizar la Superpole Race, Jonathan Rea reconocía que iban a cambiar alguna cosa de cara a la última carrera del fin de semana. La parrilla cambiaba, pues se tiene en cuenta el resultado de la Superpole Race, así que Toprak estaba acompañado en primera línea por Rea y Lowes.

Impresionaba ver a las dos Kawas intentando “morder” a la Yamaha de Toprak. Redding, cuarto, espectador de lujo, intentaba no descolgarse. Poco duraría Lowes como ayuda para Rea, pues caía en la entrada de una de las chicanes perdiendo el tren delantero. Rea pasaba a Toprak y Redding se acercaba a ellos. Los cambios en cabeza entre Rea y Toprak eran constantes, lo que permitía a Redding acercarse. Rea conseguía vuelta rápida, pero no era recurso suficiente como para descolgar a Toprak. El que no aguantaba el ritmo era el de Ducati, que perdía metros con el dúo de cabeza.

Quedaban 5 vueltas y Toprak estaba en cabeza, pero seguido de Rea. Hasta este punto se habían adelantado y repasado innumerables veces, hasta que en una de las curvas de izquierdas Rea estaba a punto de perder la moto, salvando la caída, pero dejando unos metros a Toprak. A partir de este punto y décima a décima, Toprak iba aumentando la ventaja, que se iba por encima de los dos segundos faltando dos vueltas. La consistencia del turco era aplastante, rodando toda la carrera en 1´37.

Toprak conseguía un doblete, pues había sido desposeído de la victoria en la Superpole Race por exceder los límites de pista, una decisión de Race Direction tras una reclamación de Kawasaki, segundo Rea y tercero Redding. Locatelli entraba cuarto, confirmando que ya no es promesa, es una realidad de la categoría. Meritorios quito y sexto puestos para Davies y Bautista respectivamente.

