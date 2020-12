Dominique Aegerter con Ten Kate Racing Yamaha en WorldSSP

Facebook Twitter LinkedIn Messenger WhatsApp

Ten Kate Racing Yamaha está configurando su estructura para la próxima temporada. Esta semana se dio el primer paso: el equipo con sede en Nieuwleusen volverá con su propio equipo en el Campeonato del Mundo FIM Supersport la próxima temporada. El primer piloto que montará una de las motos Yamaha YZF-R6 preparadas por Ten Kate Racing es el suizo Dominique Aegerter.

Desde que el Campeonato del Mundo FIM Superbike 2020 llegó a su fin recientemente en el Estoril portugués, se está trabajando mucho en Nieuwleusen para preparar los planes para la próxima temporada. El equipo holandés volverá al Campeonato del Mundo FIM Supersport, en el que han tenido un éxito asombroso en el pasado con nada menos que nueve títulos mundiales. Esta semana han llegado a un acuerdo con el primer piloto de este nuevo proyecto y la persona que ha puesto su firma es el experimentado Dominique Aegerter.

El suizo de 30 años es el primer piloto del proyecto Ten Kate Racing Yamaha World Supersport. Pronto se anunciará el nombre del segundo piloto. Además del World Supersport, también se está trabajando mucho para disputar la temporada 2021 en el WorldSBK. Pronto se anunciarán más noticias.

Dominique Aegerter: “Estoy muy feliz de ser parte del proyecto Ten Kate Racing Yamaha WorldSSP en 2021. En primer lugar, le debo mucho a Gerrit, y a Ronald ten Kate y Kervin Bos por toda la fe que tienen en mí, dándome la oportunidad en un equipo tan profesional y con tanta experiencia. Es una oportunidad increíble y mi objetivo es poder luchar por las primeras posiciones en todas las carreras la próxima temporada. Será la primera vez que pilote una Yamaha YZF-R6, pero he llevado muchas motos diferentes en los últimos meses, por lo que no creo que sea difícil adaptar mi estilo de conducción a esta moto. Además entraré en un equipo con mucha experiencia y estoy convencido de que, junto a mi jefe de equipo y mecánicos, me acostumbraré rápidamente y podré ir rápido. No puedo esperar para empezar y subirme a esta Yamaha YZF-R6 por primera vez a principios de enero. Finalmente, me gustaría agradecer a mi hermano y gerente por ofrecerme esta gran oportunidad. También gracias a IXS Hostettler Yamaha en Suiza por su apoyo”.

Kervin Bos, director del equipo Ten Kate Racing Yamaha: “Ten Kate Racing Yamaha de vuelta en World Supersport, qué bonito es eso. Hemos comenzado este proyecto con un solo objetivo en mente y es luchar por las primeras posiciones. El primer piloto con el que hemos firmado un acuerdo es Dominique Aegerter. Tiene victorias y podios en Moto2, un podio múltiple en la famosa carrera de Suzuka 8H World Endurance y en la temporada pasada dos victorias en la Copa del Mundo de MotoE. Esto significa que tiene mucha experiencia pero también es rápido, estamos muy orgullosos de darle la bienvenida a Dominique a nuestro equipo. Creemos que su experiencia, empuje y mentalidad de luchador encajan muy bien con nuestro nuevo proyecto en el WorldSSP. Pero este anuncio es solo el comienzo, en las próximas semanas esperamos traerles más noticias sobre este nuevo proyecto de WorldSSP, además de nuestros planes en el WorldSBK también para 2021 ”.

Queda la incógnita de qué ocurrirá con Loris Baz, piloto del equipo en las temporadas 2019 y 2020 en WorldSBK, del que lo último que se conoce es que mantenía negociaciones con Barni.

Fuente: Ten Kate Racing Yamaha

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: