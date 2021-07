El Evan Bros crece con Peter Sebestyen

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El equipo dominador del WorldSSP incorporará una segunda moto a partir del Round de Los Países Bajos que se disputará del 23 al 25 de julio, con la participación del piloto húngaro Peter Sebestyen. Así, el Evan Bros incorporará una segunda Yamaha YZF R6 hasta el final de la temporada.

Sebestyen viene de conseguir el año pasado su mejor resultado al finalizar sexto en Aragón, precisamente al manillar de una Yamaha R6. El piloto de Budapest inició su trayectoria en la Red Bull Rookies Cup en 2008 y 2009, consiguiendo una pole position y varios top ten. En 2009 también participó en la CEV, obteniendo dos quintos puestos como mejor resultado. Después de una breve etapa en el campeonato del mundo de 125cc, Peter aterrizó en 2013 en el paddock de Superbike participando en la Copa de Europa Junior, donde ganó un segundo puesto. Su buen rendimiento le permitió debutar en Superbike el año siguiente, luego pasar a Superstock1000, para regresar en 2016 a Superbike, cuando ganó sus primeros puntos en la categoría. En 2017 Peter hizo su debut en Supersport, compitiendo en las pruebas europeas del campeonato. En 2019 finalizó su primera temporada completa en WorldSSP, donde puntuó en 11 rondas de 12, terminando el año a solo unos puntos de los diez primeros. El crecimiento exponencial de Sebestyen finalmente culminó en 2020 cuandoobtuvo una sexta plaza en Aragón como mejor resultado de la temporada.

El fichaje de Sebestyen ha sido auspiciado por la HUMDA, Agencia Húngara para el Desarrollo del Motosport.

Estas han dido las declaraciones de Peter Sebestyen en el comincado oficial: “Todavía me cuesta creer que competiré con el mejor equipo de la categoría. He seguido al Evan Bros WorldSSP Yamaha Team en las últimas temporadas y me han impresionado sus métodos y su mentalidad: siempre he soñado con formar parte de un equipo de este tipo, y ahora el sueño es realidad. Mis puntos fuertes son la tenacidad, la humildad y la pasión, que explotaré desde el primer día en que podré subirme a la silla y trabajar con mi equipo, dándolo todo. Ahora estoy 100% centrado en el entrenamiento, ya que el campeonato WorldSSP requiere mucho esfuerzo y quiero estar en las mejores condiciones desde el principio. Quiero agradecer mucho a HUMDA por darme esta oportunidad: es un honor representar a mi país y me alegra que los esfuerzos de estos años hayan producido tal resultado“.

Por su parte, el jefe del equipo Evan Bros, Fabio Evangelista, ha declarado lo siguiente: “Estoy muy feliz de dar la bienvenida a Peter a nuestro equipo para comenzar esta nueva aventura desde la ronda de Assen. Es un piloto al que he seguido durante unos años, con un potencial inexpresado que todo el equipo y yo intentaremos con todas nuestras fuerzas sacar a relucir. Peter tendrá el mejor paquete posible a su disposición, con un equipo formado por elementos valiosos y estoy convencido de que, aunque no hiciera pruebas de invierno con nosotros, tras un breve período de adaptación estará listo para lograr excelentes resultados. Me gustaría agradecer sinceramente a HUMDA el gran esfuerzo realizado para llegar a este acuerdo: soy consciente de cuánto quiere expandirse el movimiento motociclista húngaro en los últimos años, y ser parte de este proyecto es un gran honor. Por último, estoy convencido de que con dos pilotos nuestro equipo puede brillar, como ya ha demostrado sobradamente en 2019, por lo que este nuevo reto nos da muchos alicientes de futuro, que viviremos junto a Yamaha y nuestros patrocinadores.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: