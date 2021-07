Gerloff, el más rápido del viernes

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

A Garrett Gerloff le ha sentado de maravilla el pluriempleo. Si la semana pasada hacía las veces de Morbidelli en el SRT, este viernes volvía a su casa, el WorldSBK, con la intención de hacer un buen papel en los libres del viernes para encarar de la mejor manera posible la Superpole y la carrera de mañana. Dicho y hecho, hoy ha sido el más rápido en pista.

Donington será la sede del Round Prosecco DOC de Gran Bretaña, un circuito mítico en el que se inició este campeonato que ahora conocemos como WorldSBK. El año pasado no hubo ronda británica, pero este año ha sido posible y los primeros libres se han celebrado hoy. Además del mejor tiempo de Gerloff, estas sesiones han estado caracterizadas por las caídas lesiones, previas a los entrenamientos o producidas en ellos. Tanto es así que Kotah Nozane ha sido declarado “unfit” y se pierde la ronda británica.

Con Rea siendo uno de los pocos que rodaba por debajo de 1´28, el americano daba la sorpresa quedándose en 1´27.5. Por su parte, Razgatlioglu, renovado hasta 2023, ha sido el tercer piloto más rápido, lo que lo mantiene como el rival más fuerte de Rea por la lucha en la general. Toprak, haciendo gala de su habilidad frenando, ha dejado una imagen espectacular en la entrada a la última curva antes de meta. Os la dejamos al final de la crónica para que disfrutéis de ella. Lowes se ha situado 4º y eso teniendo en cuenta que sigue perjudicado por la fuerte caída que sufrió en Navarra en los últimos tests celebrados allí. Otro piloto que ha tenido una fuerte caída ha sido Tom Sykes, de hecho han sido dos, pero la segunda le ha impedido poder rodar con normalidad y solo se reincorporó faltando 10 minutos. Tom se ha situado sexto, justo detrás de Redding, que no ha podido mejorar el gap de 6 décimas con el que le aventaja Gerloff. Aun así, Scott es el primer representante de Ducati. Mañana, Fp3 a las 10:00, Superpole a las 12:10 y la primera carrera a las 15:00 h.

There's hard braking, then there's Toprak's version of hard-braking, and then there's this!👏

TOP save @toprak_tr54 😯 Just how do you do it? @PataYamahaBRIXX #GBRWorldSBK 🇬🇧 pic.twitter.com/YGSEAi3ROE

— WorldSBK (@WorldSBK) July 2, 2021