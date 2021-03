El equipo Honda de Superbikes de Álvaro Bautista se presenta

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El equipo oficial Honda, en su forma de HRC, hará su segunda campaña en el campeonato de Superbikes para tratar de recuperar la corona que Colin Edwards y James Toseland les habían proporcionado en el pasado.

Para ello han reestructurado el equipo y han sustituido a Joan Colom por el recientemente retirado Leon Camier al frente del grupo. Con ello esperan dotar de una mayor perspectiva de piloto para tratar de agilizar las mejoras en la moto.

Las palabras del manager británico:

“Fue una decisión difícil pasar de piloto a jefe de equipo, pero esta oportunidad de trabajar con Honda y el equipo HRC lo hizo mucho más fácil. Tengo una larga experiencia en el campeonato WorldSBK y siento que puedo contribuir a este emocionante proyecto. El año pasado no fue fácil para nadie, como sabemos, y el desarrollo de la CBR1000RR-R FIREBLADE, una moto nueva, por supuesto, se vio afectado por la pandemia y el tiempo limitado de prueba. Sin embargo, la moto era obviamente bastante especial, inmediatamente muy rápida, y en los últimos meses se ha trabajado mucho entre bastidores en todos los aspectos de la moto. Creo que podemos esperar dar un buen paso mientras luchamos por los mejores resultados posibles“.

Por su parte, Álvaro Bautista añadió que ha habido muchas pequeñas mejoras en la moto, por lo que no se trata de una revolución. Especialmente han trabajado en la electrónica, que pudimos en MotoRaceNation escuchar a pie de pista las carencias en ese área, con un trabajo excesivamente intrusivo del control de tracción.

El discurso de Bautista :

“Hemos tenido un invierno prolongado y ha sido un poco extraño, pero he hecho mucho entrenamiento físico y también estaba muy ocupado en casa porque me fui padre por segunda vez. Tengo muchas ganas de volver a las carreras, y estoy satisfecho con la moto. No hay grandes cambios, sino una serie de pequeñas evoluciones que deberían darnos una mejor configuración base. Hemos trabajado en muchas áreas, especialmente en la electrónica, y nos hemos centrado en encontrar un mejor agarre trasero. Ahora haremos los próximas test para juntar todo y tratar de tener una moto más equilibrada. Costó hacer grandes mejoras el año pasado debido a la pandemia, pero pudimos obtener buenos resultados y podios. Ahora tenemos un año de experiencia a nuestras espaldas, por lo que si esta temporada es más “normal”, creo que podemos luchar por mejores resultados y, con suerte, ganar carreras. No puedo esperar para empezar“.

