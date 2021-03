Joan Lascorz se une al equipo Provec en el WorldSSP300

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El ex piloto de WorldSBK Joan Lascorz se ha unido al equipo Provec WSSP300 como ‘rider performance advisor’ de la piloto Ana Carrasco.

Lascorz, un habitual entre los diez primeros puestos en el WorldSBK como piloto con la Ninja oficial del KRT y también gran conocedor de las carreras de World Supersport y de menor cilindrada, podrá aportar gran variedad de conocimientos al equipo para intentar conseguir un segundo título de WorldSSP300 para Carrasco. Lascorz asistió a algunos tests durante el invierno antes de comprometerse a ayudar a Ana y al equipo Provec en el 2021, además Joan Lascorz y Nico Sartori, el jefe de equipo de Ana, ya tenían una fuerte relación.

Lascorz también estará presente en la prevista presentación a los medios de comunicación de la Ninja 2021 de Ana Carrasco el 31 de marzo en el circuito de Montmeló. Trabajando junto a Nico, Ana y el resto del equipo, Lascorz se centrará en las sensaciones de la piloto, traduciéndolas para la configuración de la moto, la comunicación piloto/moto y los aspectos técnicos de las necesidades de Ana en las carreras. Con Ricky Cardús como consultor para el flat track y el off-road, la campeona del WSSP300 del 2018 cuenta con una formidable red de asesores y personal del equipo en la que se está convirtiendo rápidamente en una de las categorías más seguidas del motociclismo.

Esta función de “rider performance advisor” por parte de Joan para Ana, fue una pregunta que realizáramos a Pere Riba en una entrevista que mantuvimos con él, negando en aquel momento que esta posibilidad se hubiese materializado, algo que ahora vemos hecha realidad. Iremos viendo a Joan Lascorz por el paddock esta temporada en su silla de ruedas verde lima y estará acompañado en todas las carreras por su ayudante Zoraida Esteve de la 17Foundation.

Entrevista Pere Riba

Guim Roda (Project Director): “No es ningún secreto que Joan forma parte del entramado del proyecto de carreras de Provec y vemos esto como una oportunidad emocionante para él, además de un beneficio real para el equipo. Al igual que Ana, Joan empezó a correr en minimotos. Tiene experiencia en muchos tipos de carreras y una gran visión de las estrategias de las carreras y de cómo sacar lo mejor de una moto.”

Joan Lascorz (Rider performance advisor): “Estoy muy ilusionado con este proyecto, nunca he hecho este papel de asesor de carreras, pero he estado con los chicos recientemente en el test de Montmeló y en otros circuitos más pequeños durante las últimas semanas, me encanta la forma en que Provec trabaja. Conozco a Nico y a “Fleky” de cuando yo era piloto y Ana es una gran piloto y súper comprometida, pero creo que puedo ayudarla a cubrir algunos aspectos para mejorar aún más. Lo hago desde una perspectiva voluntaria y espero poder aportar alguna pequeña mejora a este proyecto y aprender yo mismo al mismo tiempo”

Ana Carrasco (2018 World SSP300 Champion): “Estoy muy contenta de que Joan vaya a estar con nosotros esta temporada porque es un piloto con mucha experiencia en este campeonato y además tiene muchos conocimientos técnicos. Me puede aportar muchas cosas, tanto a nivel de pilotaje como técnicamente. Además, conoce muy bien al equipo y especialmente a mi jefe de equipo Nico, ya que trabajaron juntos cuando Joan corría. Creo que entre los tres podemos hacer un buen equipo para encontrar constantemente una buena puesta a punto de la moto en cada circuito. Doy las gracias a Joan por querer formar parte de nuestro proyecto y por estar tan ilusionado y motivado para ayudarnos a crecer.”

Nico Sartori (Crew Chief): “Estamos encantados de dar la bienvenida oficial a Joan al equipo. Tener a alguien con su experiencia a la que recurrir es fantástico, además se une a un formidable grupo de personas con un propósito común, ¡ganar el Campeonato del Mundo de SSP300 del 2021!”

La Ninja 400 de 2021 de Ana Carrasco será presentada el miércoles 31 de marzo a las 18:30 CET en la recta principal del circuito de Montmeló sólo para los medios de comunicación acreditados. La rueda de prensa contará con la presencia de Ana Carrasco, la nueva directora del equipo Carla Grau, el jefe de equipo Nico Sartori y Joan Lascorz.

Fuente: Provec Racing

