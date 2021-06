Jonathan Rea: “Podía haber luchado por estar ahí”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Tres nuevos podiums para Jonathan Rea en la Ronda italiana del WorldSBK. Tres terceros puestos que sirven para seguir afirmando que no se ha bajado del cajón en todas las carreras disputadas este año. Dentro de la gestión que hacen piloto y equipo, Jonathan declaraba lo siguiente:

“En la segunda carrera he ido con el neumático trasero ‘C’, la opción más dura, que ya usé en Estoril. Al subir la temperatura me faltaba un poco de estabilidad. A partir de ahí he sacrificado un poco de agarre en los bordes del neumático. Sabía que al principio iba a sacrificar también un poco de giro, pero a medida que avanzaba la carrera sentía que podía seguir manteniendo mi rendimiento en la frenada, y así fue. Podía haber luchado por estar ahí, pero Toprak tenía un gran ritmo. Yo estaba ahí pero yendo muy a mi límite. Ni siquiera recuerdo la carrera corta. Estuve ahí delante durante tres o cuatro vueltas, pero tras un susto tuve que aceptar mi posición. Enhorabuena a Toprak y Michael, que han hecho unas carreras increíbles. En la segunda carrera he ido a por todas y he tenido algún aviso, pero he podido conseguir un podio“.

Rea sigue encabezando la general con 20 puntos por delante de Toprak Razgatlioglu.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: