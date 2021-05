¿Quieres ser el número 1?

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Esta es la pregunta que cada piloto se hace a sí mismo cuando afronta el reto de participar en un campeonato como el WorldSBK. Automáticamente la respuesta es la misma: sí. Pero antes que se el número uno del campeonato el reto está en serlo en su propio equipo, pues eso determina tener “el trato de 1” por parte de quienes ponen la moto en el pit para que el piloto suba y sea el más rápido, todo lo que pueda o más aún.

El casillero ha partido de cero para todos, luego el juego del trono acaba de empezar y cada uno ha de colocarse en tablero. pero ¿cuántos dados tiene cada uno?

En Kawasaki las cosas están claras, meridianamente claras, tanto que el paño pasado por la organización días antes del comienzo, borrando números en la pizarra donde están escritas las limitaciones de rpm para cada fabricante, solo ha generado inquietud y malestar en la marca del “River Mark” durante unas horas, pues los resultados de sus dos pilotos han sido excelentes y la gestión de la situación por parte del equipo intachable. Tanto ha sido de bueno el resultado en Motorland del equipo Provec que Rea y Lowes están primero y segundo en la general, pero no se me escapa que Lowes ha “asomado la patita”. Ya en algunos libres se mostró tanto o más rápido que Rea y su relación con la ZX10R es mejor que a comienzos de la temporada pasada; se encuentra cómodo desde el principio y manco no es… Conoce el campeonato, los circuitos, los neumáticos… pero su compañero se apellida Rea, de nombre Jonathan y es Hexacampeón del Mundo.

Scott Redding consiguió la victoria en la segunda carrera larga, con una testiculitis advertida por Rea justo al término de la carrera. Es el hombre señalado por Ducati para liderar el proyecto, pero ¿y Rinaldi? Muy desdibujado, desaparecido diría yo, sale de Motorland tan solo con 9 puntos, 8 menos que Chaz Davies que lo supera incluso con la caída que le privó de puntuar en la última carrera. Recordemos que, además, Chaz también salía con neumáticos de seco. De no haber caído, Chaz podría haber llevado un ritmo similar al de Redding. El cambio de cromos parece haberle aportado una “paz” supervisada por técnicos oficiales de Ducati en su garaje. ¿Le habrá sentado bien al bueno de Chaz descargarse del rojo saturado del Aruba.it para pasar al cian del Go Eleven? Al fin y al cabo, el cian es un color primario, el rojo es secundario. Si yo fuese Scott, tendría las orejas tiesas como una mojama.

Razgatlioglu es el “piloto Yamaha”, ha tomado las riendas del proyecto, espectacular, efectivo, pero tenemos una marca con n grupo de pilotos excepcional, que muestra claramente el empeño de los japoneses por atacar el título este año. Si bien el turco es el señalado, Garrett Gerloff ha demostrado que puede ser tan rápido y espectacular como el que más. Ya el año pasado mostró signos de una adaptación sorprendente a la categoría y a los neumáticos. Un piloto que viene del MotoAmérica, donde se corre con Dunlop, sin conocer circuitos europeos, con una dinámica diferente… y que está cosechando resultados muy a tener en cuenta desde mediados de la temporada pasada, es un piloto que puede hacer mucho “daño” esta temporada. ¿Podría poner las cosas difíciles a Toprak? Soy de los que piensan que sí.

En HRC siguen haciéndose preguntas para mejorar esa CBR1000RR-R, que si bien tiene un motor poderoso, tiene problemas para girar, tremendamente “cabezota” para “redondear” las curvas y con la que los pilotos pelean para cambiar la dirección y hacerla más “dócil”. Si bien Haslam conseguía en los libres resultados más prometedores que Álvaro, ha sido el español el que en carrera se ha mostrado más competitivo y de no haber tenido el problema con el control de tracción ahora mismo estaría delante del británico en la clasificación (empatan a puntos). En cualquier caso, es la situación donde el número uno del equipo está más abierto, donde se repite la misma situación del pasado año, Haslam mejor en los entrenos, Bautista mejor en carrera y donde, de momento, la CBR sigue siendo una moto “de segunda”. La presencia de Leon Camier en el box deberá mejorar la transmisión de información entre pilotos y HRC, por el bien de todos… ¿Quizás sea Leon – Camier – el que se convierta en el número uno?

Shaun Muir debe estar contento, el estreno de BMW ha sido bueno, no para tirar cohetes, pero bueno. Poder ver luchando a Van der Mark, el gran fichaje del equipo este año, con más voluntad que posibilidades, me recordó que el holandés apareció en el Mundial “atizando” a base de bien con una Honda de Ten Kate que no era herramienta para atizar a nadie. Es un piloto que, si despierta, puede dar más de un susto con la nueva M1000RR, pero de momento es Sykes el que sabe, como siempre, sacar provecho en la Superpole para poner los colores de la firma alemana delante en parrilla y sorprendentemente esta vez no ha sido el “destrozagomas” de la temporada pasada; eso sí, sigue siendo el piloto que lleva el control de tracción más activo de toda la parrilla, como siempre. Laverty y Folger han estado muy atrás, diría que demasiado atrás, por lo que el número 1 de la marca habrá de asumirla uno de los dos oficiales, salvo sorpresa.

En Suzuki, Joan Mir y Alex Rins… Espera, estos no pintan nada aquí, ¿no?, que esto es Moto Yi Pí… ¡Lucio!

El próximo fin de semana viene la ronda portuguesa en Estoril, circuito que dio entrada al circuito de Los Arcos en Navarra, pero que afortunadamente se ha añadido de nuevo al listado de rondas a celebrar este año, si el COVID y los semiconductores lo permiten. ¿Que por qué los semiconductores?, ¿no lo has leído en MotoRaceNation?… “Endevé…” Te lo dejo en artículos sugeridos un poco más abajo.

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: