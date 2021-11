Josh Herrin en MotoAmérica con Ducati y la Panigale V2

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Por primera vez en la historia de la clase, el reglamento de Supersport evolucionará para permitir que las máquinas de dos y tres cilindros de mayor cilindrada compitan con las ya establecidas de cuatro cilindros de 600 cc.

Con la política de MotoAmerica de seguir de cerca el reglamento del WorldSSP, Ducati ha presentado un proyecto respaldado por la fábrica en la categoría de Supersport a nivel nacional y para poder competir también en el Daytona 200, que volverá a estar bajo el paraguas de la Asociación Estadounidense de Motociclistas y MotoAmerica. Ducati tiene pedigrí en el Daytona International Speedway, con Jason DiSalvo obteniendo la victoria 200 en 2011 con una Ducati 848, cuando la carrera se corrió bajo el reglamento de Daytona Sportbike.

Al frente del Warhorse HSBK Racing 2022 Ducati New York Panigale V2 estará nada menos que el ex campeón AMA Superbike, Stock 1000 y 2010 Daytona 200, Josh Herrin. Herrin es uno de los pilotos más respetados y experimentados de América del Norte y busca sumar el título de Supersport a su colección de trofeos.

Jason Chinnock, director ejecutivo de Ducati North America: “La Panigale V2 es una de nuestras motos más vendidas en los EE. UU, por lo que traerla a las carreras de MotoAmerica Supersport el próximo año es una excelente noticia. La asociación con el equipo Warhorse HSBK Racing Ducati New York junto con Josh Herrin nos permite tener presencia en la nueva era de la clase Supersport. Esto es bueno para nuestros clientes, fanáticos y todos los involucrados mientras trabajamos juntos para hacer crecer el deporte del motociclismo estadounidense. “

Bobby Shek – Director del equipo, Warhorse HSBK Racing Ducati New York: “Es muy emocionante estar de nuevo en la clase Supersport. Llevamos muchos años en la categoría y sabemos lo que se necesita para estar al frente, por lo que no esperamos menos en MotoAmerica y Daytona 200 con la nueva Ducati Panigale V2. También estamos muy emocionados con el fichaje de Josh Herrin. Josh aporta una gran cantidad de conocimientos, ya que ha competido en muchas categorías y es Campeón de Superbike y Daytona 200, por lo que ambos salimos ganando. Es fantástico dar la bienvenida a Josh a la familia Ducati y que podamos beneficiarnos de toda su experiencia”.

Josh Herrin: “Hablé con Bobby (Shek) al final de la temporada 2021 y me informaron sobre la posibilidad de competir con la Panigale V2 en la nueva categoría Supersport; era exactamente lo que estaba buscando. Siempre me he divertido mucho en Supersport y eso es lo que quiero para 2022. Cuando me divierto en la moto, es cuando lo hago bien. Esa ha sido la clave de mi éxito en el pasado y creo que estamos en el camino correcto para hacer lo mismo el próximo año. Unirme a la familia Ducati es algo muy importante para mí. Es una marca que siempre he admirado y ser parte de este nuevo proyecto con la Panigale V2, traer a Ducati de regreso a la competencia AMA / MotoAmerica Supersport, es realmente emocionante. Estaré rodando con una Panigale V2 en la calle durante los próximos meses para familiarizarme con ella y estoy ansioso por relacionarme con los Ducatistas estadounidenses donde sea que vayamos en todo el país “.

La primera carrera del Warhorse HSBK Racing Ducati New York Ducati Panigale V2 será la Daytona 200 2022 en el Daytona International Speedway el sábado 12 de marzo de 2022.

Este movimiento se suma a los ya conocidos en el WorldSSP con la presencia de Nicolo Bulega en una estructura oficial y Randy Krummenacher con el CM Racing. Yo sigo esperando la llamada de Ducati, a ver si suena la flatua…

