Guim Roda: “Se trata de pulir algunas áreas”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Las actualizaciones y las nuevas piezas estarán disponibles para que tanto Jonathan como Alex las evalúen en la Ninja ZX-10RR WorldSBK antes de que comiencen las breves vacaciones de invierno. El enfoque para 2022 es mejorar el paquete general de carreras en todas y cada una de las rondas. Con un calendario provisional ya publicado para la temporada 2022 de WorldSBK, la primera ronda está programada para Motorland Aragón, entre el 8 y el 10 de abril.

Jonathan Rea: “Estoy muy feliz de volver a montar en moto porque podemos intentar mantener la buena sensación con la que terminamos al final de la temporada. Jerez siempre es un buen circuito de pruebas para ir porque tenemos muchos datos de allí. También es un circuito que nunca ha sido el más fuerte para nosotros, por lo que podemos trabajar en algunas áreas más débiles. Esperamos tener algunos elementos para probar, lo cual es realmente bueno porque KMC y KRT han estado trabajando muy duro en algunos elementos nuevos del chasis y la electrónica. Esperamos mejorar la sensación con nuestra moto, trabajar juntos y el objetivo será brindar una buena información sólida a todos los ingenieros que intentan mejorar el paquete general. No hay presión por los tiempos de vuelta ni nada de eso. Estoy deseando que llegue y espero que el tiempo sea bueno y consistente, para que podamos hacer muchas vueltas ”.

Alex Lowes: “Obviamente, esta prueba es importante para seleccionar la dirección en la que debemos ir con nuestro paquete para 2022. Si bien todavía no estaré al 100% en forma, nuestro rendimiento no es el objetivo en este momento. Mi jefe de equipo, Marcel, mi ingeniero electrónico Danilo y todos los muchachos del lado técnico han estado trabajando duro y han preparado muchas opciones para que las pruebe. Estoy muy emocionado de ver qué podemos mejorar. Si probamos todos estos elementos, no solo será una prueba ajetreada, sino que estará bien hecho; este es nuestro único objetivo “.

Guim Roda, Team Manager de KRT: “El plan para esta prueba es rodar con la inercia de la temporada 2021 y luego empezar a comprobar algunas de las ideas que tenemos que mejorar para el próximo año. Es principalmente una revisión de algunos puntos en los que KMC ha estado trabajando con la moto y algunas instrucciones de configuración para mejorar lo que hemos visto esta temporada. Aprovecharemos los tres días en Jerez para intentar mejorar nuestra competitividad. No podemos utilizar todo el tiempo disponible en pista debido a las limitaciones del día de prueba de los pilotos, por lo que gestionaremos las cosas de la mejor manera posible para sacar buenas conclusiones. Aparte de eso, seguiremos trabajando en las mejores direcciones que hemos utilizado esta temporada. Estuvimos muy cerca de lograr nuestros objetivos este año, por lo que no se trata de grandes cambios, sino de pulir las áreas en las que sabemos que estamos un poco débiles ”.

Fuente: KRT

Patrocina MRN Contratar buenas firmas y conseguir información es un proceso costoso. Juzga y valora nuestro tabajo y ponle precio aquí: