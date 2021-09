El Team Pedercini incorpora a Lachlan Epis hasta final de temporada

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El equipo Pedercini Kawasaki ha anunciado un nuevo piloto desde la próxima carrera del Campeonato del Mundo de Superbikes.

Lachlan Epis, australiano, se incorpora desde Montmeló y hasta final de temporada a la veterana e irregular estructura italiana, compartiendo box con el francés Loris Cresson.

Epis, quien se encontraba sin competir tras el parón por causas del COVID 19 en el Campeonato de su país, tiene experiencia a nivel internacional, tras haber disputado en los últimos años la extinta COPA FIM Superstock 600 y el Campeonato del Mundo de Supersport, así como campeonatos nacionales como el BSB.

Lachlan Epis: “Me sorprendió bastante recibir una llamada la semana pasada sobre la oportunidad de correr en WorldSBK con el Outdo TPR Team Pedercini. Al no haber carreras en Australia durante los próximos meses debido a la pandemia, no me costó nada reservar un vuelo a Europa para competir con uno de los equipos más establecidos y respetados . He corrido varias temporadas en el Mundial de Supersport, incluyendo sustituciones en 2020, así que conozco dos de los tres circuitos a los que voy a ir. Barcelona será un nuevo reto para mí y estoy deseando que llegue. Tengo que dar las gracias al equipo, ya que correr en el mundial de Superbikes ha sido un objetivo desde que llegué a Europa en 2014. No puedo esperar a la semana que viene!”.

