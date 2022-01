Lorenzo Baldasarri con Evan Bros en WorldSSP

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El equipo Evan Bros Yamaha WorldSSP Supported ha anunciado el acuerdo alcanzado con el piloto Lorenzo Baldassarri, que hará su debut en el WorldSSP en 2022, pilotando la Yamaha R6 del equipo de Ravenna y compartiendo box con el previamente confirmado Peter Sebestyen.

Baldasarri, Campeón de la Red Bull Rookies Cup en 2011, debutó en el Mundial de Moto3 en 2013, antes de pasar al año siguiente a Moto2, una categoría mucho más adecuada a sus características físicas, pero que le ha visto pasar del cielo, llegando a tener en algún momento el aura de candidato al título, al infierno, con resultados que nadie ha entendido después de ver de qué es capaz el piloto italiano.

Tras una temporada de aprendizaje, Baldassarri consiguió su primer podio en la categoría en 2015, antes de conseguir su primera victoria en 2016. Tras un año de transición, volvió a demostrar su talento en 2018, cuando volvió a la senda del triunfo y finalizó cuatro veces más en el podio, terminando la temporada entre los cinco primeros. 2019 abrió de manera fabulosa, con tres victorias seguidas, pero séptimo en la clasificación final. Volvió a subir al podio en 2020, pero en 2021 algunos problemas le impidieron brillar. En ocho temporadas de Moto2, Baldassarri sumó un total de cinco victorias y 12 podios.

Ahora es el momento de que el joven de 25 años comience una nueva aventura en WorldSSP, junto al equipo que ha ganado el título en dos de las últimas tres temporadas. Evan Bros Yamaha está listo para apuntar alto en una categoría que se ha transformado por completo para la próxima campaña y que verá la llegada de nuevos pilotos y nuevas motos, con un reglamento revisado y muchas incógnitas por despejar.

Lorenzo Baldassarri: “Espero con ansias un nuevo desafío en el WorldSSP con el equipo Evan Bros Yamaha WorldSSP Supported y Yamaha. Estoy muy feliz y motivado, así que me prepararé lo mejor que pueda para estar listo en el comienzo de temporada. Quiero agradecer a la gente de mi entorno que me ha dado su apoyo, así como al equipo, que cree en mí y me ha dado esta oportunidad. Estoy seguro de que es un proyecto sólido, con gente muy profesional. Mis principales objetivos son siempre dar lo mejor de mí, adaptarme a la categoría lo antes posible y empezar de inmediato a luchar por los puestos de cabeza. Tengo muchas ganas de subirme a la moto para las pruebas y espero con ansias el comienzo de la temporada”.

Fabio Evangelista – Director del equipo: “Estoy muy satisfecho de haber completado finalmente la alineación del equipo. Después de decir adiós a Steven Odendaal, a quien me gustaría dar las gracias especialmente y confirmando a Peter Sebestyen, en quien tengo mucha confianza, logramos cerrar el acuerdo con Lorenzo. Creo que Lorenzo, junto con todo el equipo, formará un dúo muy fuerte y muy motivado. Solo he conocido personalmente a Lorenzo hace pocos meses y día a día me gustaba más y más: estoy seguro de que gracias al ambiente familiar dentro de nuestro equipo podrá volver a mostrar todo su potencial. Quiero agradecer a Yamaha Motor Europe, que nos ayudó con la operación y en particular Andrea Dosoli, con quien tengo una relación fantástica a lo largo de los años”.

