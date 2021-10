Loris Baz vuelve al WorldSBK con BMW

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Loris Baz volverá a ser piloto titular del Campeonato del Mundo de Superbike en 2022, uniéndose al equipo Bonovo action BMW Racing Team y lo hará formando equipo con Eugene Laverty. El piloto francés de 28 años ya compitió con una BMW S 1000 RR en WorldSBK. Lo hizo en 2018, terminando 13 carreras entre los diez primeros con un sexto como mejor resultado. Baz hizo su debut en WorldSBK en 2012, obteniendo una sensacional victoria en Silverstone el mismo año, así como la siguiente temporada en 2013. En 2015 dio el salto a MotoGP hasta 2017, cuando regresó al Mundial de motos de serie.

Esto es lo que ha comentado el piloto francés en el portal WorldSBK.com: “Estoy muy feliz de estar de vuelta en WorldSBK, así que quiero agradecer a BMW y al Bonovo action BMW Racing Team por darme esta oportunidad. Creo que he demostrado durante las dos pruebas en España y Portugal que tengo el ritmo para luchar en la delantera en este Campeonato. BMW es la marca que más creció en la segunda parte de la temporada; He observado de cerca cómo iba mejorando la moto. He estado compitiendo con BMW antes, así que conozco a mucha gente allí y también competí con MGM Racing por una carrera en 2012. Estoy muy feliz y muy emocionado con esta oportunidad y estoy ansioso por a probar la moto y empezar a trabajar junto con el equipo y BMW”.

