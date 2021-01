Los test de Jerez, cancelados.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Tras un miércoles lluvioso, las condiciones el jueves mejoraron un poco, pero no lo suficiente como para poder desarrollar con normalidad la actividad en pista. Los distintos programas de desarrollo establecidos por los equipos, así como la adaptación de las nuevas incorporaciones a la categoría, requieren de mejores condiciones climáticas para poder rodar con la pista seca.

La nueva normativa limita a diez las pruebas que se pueden hacer durante 2021, así que los equipos han optado por no utilizar este test para no malgastar una de esas fechas permitidas. Por ejemplo, KRT está programando un día de test en Jerez el próximo 28 de este mes de enero. En este sentido, Pere Riba, al que podéis escuchar en nuestro podcast en una interesante entrevista en exclusiva, declaraba que “hemos venido para un test de dos días, pero la pista está mojada y llueve. Con las nuevas normas que tenemos, con un número limitado de días de test a lo largo del año, hemos decidido cancelar. Es una pena porque teníamos que probar algunas cosas del motor, pero así es la vida; es algo que no podemos controlar”.

HCR ha optado por la misma estrategia y harán un nuevo intento los días 27 y 28 de este mes de enero. En fin, menos nieve pero más agua.

