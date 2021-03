LOWES REAPARECE CON FUERZA EN JEREZ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El piloto del KRT Alex Lowes ha vuelto a pista con su equipo de WorldSBK y la nueva Ninja ZX-10RR en el Circuito de Jerez los días 19 y el 20 de marzo, demostrando que su recuperación de una reciente lesión en el hombro es casi completa.

Alex sufrió un pequeño accidente entrenando en febrero, por lo que su primera salida a pista del año era tanto para comprobar su recuperación física como para la evaluación de nuevos elementos y ajustes en su moto.

Lowes ha superado su prueba de aptitud física con éxito, dando unas 120 vueltas en dos tardes y manteniendo un buen ritmo con los neumáticos de carrera y luego con un neumático trasero de calificación cerca del final del segundo día. Una vez completado este test, ahora tendrá más tiempo para seguir adquiriendo una forma física completa y familiarizarse con la moto de cara al inicio de la temporada a finales de mayo.

La nueva moto cuenta con avances en el motor, el chasis y la aerodinámica en comparación con el modelo anterior y Lowes y su equipo han confirmado algunos elementos clave en este test después de su larga inactividad.

El test de Jerez se llevó a cabo con un clima soleado, pero algunas ráfagas fuertes de viento planteó algunos retos para el piloto en el circuito de 4,423 km de longitud en el suroeste de España. A pesar de todo, tanto el piloto como el equipo se mostraron satisfechos con el resultado final y ahora esperan el próximo tests a finales de este mes, cuando Jonathan Rea se unirá de nuevo a Alex para completar la alineación de pilotos del KRT para el 2021.

El calendario del WorldSBK 2021 incluye un test para todos los equipos en Montmeló, entre el 31 de marzo y el 1 de abril. La primera carrera puntuable del campeonato tendrá lugar en Motorland Aragón entre el 21 y el 23 de mayo.

Alex Lowes (Piloto del Kawasaki Racing Team Rider): “Estoy muy contento de haberme vuelto a subir a la moto. No estaba seguro de cuánto podría hacer con mi hombro, pero hemos dado muchas vueltas, 65 creo en el último día y he podido continuar el trabajo que empezamos con el nuevo paquete en noviembre. Esto ha sido muy positivo porque no sabíamos si podríamos tener un ritmo suficiente para empezar a trabajar, pero lo hemos hecho. Literalmente, retomamos el trabajo donde lo habíamos dejado, el ritmo ha sido bueno y hemos dado algunos pasos positivos con la moto. También con mi pilotaje, ya que me he centrado este invierno en ser más suave en la salida de las curvas. Ha sido un test muy positivo y hemos cumplido todos los objetivos que nos habíamos propuesto para estos dos días. Estamos deseando que llegue el test oficial en Montmeló. Muchas gracias a Kawasaki, a KRT y a todo el equipo por ponerme este test extra después de perderme dos por la lesión. Estoy muy contento de volver a poner en marcha el 2021”.

Fuente: Provec Racing

