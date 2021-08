Lucas Mahias se pierde la Ronda en la República Checa

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El Circuito de Most es novedad en el calendario del WorldSBK. Del 6 al 8 de agosto se celebra allí la primera prueba de las motos derivadas de serie en este circuito y que supone la sexta dentro del calendario de la temporada en curso. Después de sufrir una lesión en la carrera 1 en Assen, Lucas Mahias no podrá participar en esta prueba del WorldSBK. El piloto francés se fracturó el escafoides izquierdo y fue operado el 26 de julio en Francia. La operación salió bien y Lucas ya ha comenzado su rehabilitación postoperatoria, pero lamentablemente no correrá en Most. Es probable que regrese a tiempo para la próxima ronda, que tendrá lugar en Navarra, del 20 al 22 de agosto.

El Autodrom Most se encuentra cerca de la ciudad del mismo nombre, en el noroeste de la República Checa, a unos 80 kilómetros de la capital, Praga. Fue construido para reemplazar los peligrosos circuitos de la ciudad, escenario de carreras hasta principios de los 80. Su construcción se inició en 1982 y la instalación se inauguró en 1983. El circuito ha sufrido diversas modificaciones desde entonces y fue repavimentado en 2008. El convenio con Dorna se firmó el pasado invierno y tiene una vigencia de cinco años, lo que significa que la ronda en Most estará presente en el calendario hasta al menos 2025.

Fuente: Puccetti Racing

