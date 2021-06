Manu González por Baldasarri en Moto2

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El piloto madrileño Manu González, Campeón del WorldSSP300 y que está haciendo una temporada magnífica en el WorldSSP dentro del Parking Go con Yamaha, ha sido el elegido para sustituir a Lorenzo Baldasarri en el equipo MV Agusta de Moto2.

Puestos en contacto con Ángel González, padre de Manu, nos explicaba que fue avisado ayer tarde tras ser declarado “no apto” el piloto italiano. Ahora mismo viaja para Assen, donde firmará su debut dentro del campeonato de MotoGP en la categoría de Moto2.

La trayectoria de Manu González no está dejando indiferente a nadie, mostrando un crecimiento constante y unos resultados que lo sitúan actualmente sexto en la general del WorldSSP. Desde su debut en el WorldSSP300 con el MS Racing, la evolución de Manu es de las más sólidas vistas en el campeonato del WorldSBK. Si no visteis la ronda italiana en el circuito de Misano, no deberíais dejar de verla…

