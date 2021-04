Manu González en el CIV junto a media parrilla del WorldSSP

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Se acerca la primera prueba del Campeonato del Mundo de Superbike y Supersport y ¿qué mejor forma de prepararse que competir en las pruebas del CIV Italian Speed ​​Championship 2021? Así como el año pasado Kawasaki Puccetti Racing estuvo presente en la primera prueba del CIV 2020, que tuvo lugar en el Circuito Mundial de Misano, también esta temporada los pilotos del equipo de Manuel Puccetti participarán en la primera prueba del Campeonato de Italia. Será en el Circuito Internacional de Mugello los fines de semana del 16, 17 y 18 de abril.

En la clase Supersport, Can Oncu y Philipp Oettl utilizarán las mismas Kawasaki ZX-6R con las que competirán en el WorldSS, mientras que en Superbike Lucas Mahias saldrá a la pista con la versión 2021 de la ZX-10RR. Competirán en las pruebas, clasificaciones y las dos carreras (una el sábado y otra el domingo), pero si no corren con motos que cumplan con la normativa CIV, no serán incluidas en los rankings, por lo que no adquirirán ninguna puntos.

Tras haber realizado dos jornadas de test en el Circuito Mundial de Misano los días 15 y 16 de marzo, esta prueba de Mugello será una prueba muy exigente tanto para el cuerpo técnico como para Mahias, Oncu y Oettl, que no solo tendrán la oportunidad de competir con algunos de los mejores pilotos italianos. Y es que Manu González, nuestro Manugas, también estará allí con el Parking Go, pero en este caso harán todo el campeonato.

Así pues, la prueba de Mugello de SS600 es muy esperada, porque será un verdadero mundialito, ensayo general, junto con la próxima carrera en Misano Adriático antes de la inauguración del Campeonato del Mundo de Supersport prevista en Aragón el 23 de mayo.

Junto a González, entre los 34 en la salida se encuentran, además de los dos mencionados del Puccetti, nombres de pilotos internacionales como, Andy Verdoia (Yamaha), Livio Loi (Kawasaki), Niki Tuuli (Mv Agusta), Jack Mahaffy ( Yamaha)) y Michel Fabrizio (Kawasaki), algunos de los cuales participan en las 2 carreras programadas en Mugello como wild card sin sumar puntos.

Las carreras se retransmitirán en directo en la página de Facebook del Campeonato Italiano de Velocidad.

