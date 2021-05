María Herrera operada de síndrome compartimental

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Tres días después de su participación en el Gran Premio de España, en el Circuito de Jerez- Ángel Nieto, María Herrera ha pasado por el quirófano para solucionar un problema de síndrome compartimental en su brazo derecho. La piloto toledana se puso ayer miércoles en manos del Dr. Ángel Villamor y hoy ya ha recibido el alta médica tras una exitosa intervención.

Herrera, que compagina su participación en la Copa del Mundo FIM Enel MotoE™ con su inminente regreso al Campeonato del Mundo FIM Supersport, ha explicado que ya venía arrastrando desde hace algún tiempo las molestias que produce esta sobrecarga en los antebrazos, un problema muy común entre los pilotos:

“Hace un par de meses sentía cansancio en mi brazo derecho entrenando en motocross, cosa que para mí se resumía en entrenar aún más, pero después de ver que seguía igual, decidí visitar al médico y me dijo que efectivamente era el síndrome compartimental. Así que [en Jerez] acabé la carrera como pude, pero estoy orgullosa de no haberme retirado y conseguir una novena posición que nos hará llegar mucho más fuertes a la siguiente carrera”.

La pilota española tiene ahora ocho días de margen para recuperarse de la intervención antes de subirse a su moto para participar en la siguiente cita de su calendario, en el circuito de Le Mans, con ocasión de la segunda cita de la Copa de las motos eléctricas. “Me he operado para poder sacar mi potencial y que no me limite el cansancio que crea el síndrome compartimental” ha comentado Herrera. “La semana que viene ya intentaré llegar a Francia con la motoE. ¡La pena es haber detectado esto tan tarde, pero yo no me pierdo ninguna!

La siguiente parada de Herrera será ya en el Circuito de MotorLand Aragón, una semana más tarde, para participar en el Round inaugural del Campeonato del Mundo FIM Supersport. La piloto de 24 años vuelve a la categoría de la mano del Biblion Motoxracing Yamaha WorldSSP Supported Team y espera brillar en 2021 compitiendo en el WorldSSP Challenge.

