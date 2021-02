Baz, oficial Ducati en MotoAmerica: “el único objetivo es ganar”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

El francés Loris Baz (Sallanches, 1993) completará el Campeonato MotoAmerica Superbike 2021 con una Ducati Panigale V4 R del Warhorse HSBK Racing Ducati New York, un equipo de campanillas que cuenta con el apoyo de Ducati Corse y además, con Eraldo Ferracci, quien como Team Manager del mítico Team Fast by Ferracci consiguiera dos Títulos del WorldSBK también con Ducati. El objetivo es claro, ganar el AMA Superbike con Baz, quién utilizaría este resultado como trampolín de regreso al WorldSBK según sus propias palabras en una entrevista exclusiva para MotoAmerica.

“Nuestro único objetivo es ganar, para ser honesto. No me doy dos oportunidades. Yo sólo quiero ganar. No busco otra cosa. Sé que el nivel es alto y no me lo tomo con calma cuando digo que quiero ganar. Sé lo que tengo que hacer y sé lo rápido que tengo que correr si quiero ganar allí. Es un gran cambio para mí personalmente y un gran riesgo mudarme a Estados Unidos y creo que todavía tengo mi lugar en el WorldSBK. Quiero aprovechar esta oportunidad para ganar y usarla para volver en el futuro. Estoy feliz por la oportunidad que me brindan el equipo, Ducati y el campeonato y haré todo lo posible para ganar el campeonato este año “.

“Me gusta el desafío y nunca elegí el camino fácil en mi vida. Cuando estaba en el WorldSBK lo intenté todo para estar en MotoGP. Si veo que no es posible seguir el camino que quiero, tengo la mente abierta y puedo ir a otro lado. Es lo que estoy haciendo ahora“.

Baz viene de dos interesantes temporadas completas dentro del Ten Kate Yamaha en el WorldSBK en las que ha sumado varios podios e incluso se postuló como uno de los posibles pilotos oficiales de Yamaha en el campenato en su segunda temporada tras su pepiplo por MotoGP, dónde también obtuvo interesantes resultados.

Baz se enfrenta a un Campeonato y país nuevos para él. Será la segunda vez que compita con neumáticos Dunlop y tendrá un nuevo equipo y nuevas pistas para aprender: “Conocer pistas nuevas es algo a lo que estamos acostumbrados, hay un proceso y siempre he sido bastante rápido en esto. Comprender la moto y neumáticos será algo para el primer test, puede ser a finales de febrero por primera vez. Será entonces cuando realmente me concentre en comprender el paquete. El objetivo es estar listo para la calificación del sábado y las carreras del domingo“.

Baz llegará al HSBK Ducati tras un exitoso final de temporada de Lorenzo Zanetti en el mismo. Zanetti llegó al HSBK Ducati sustituyendo al neoyorkino PJ Jacobsen (lesionado en la segunda ronda), consiguiendo seis podios y la primera victoria para Ducati en el AMA Superbike desde 2010.

