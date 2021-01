Motozoo by Puccetti Racing en el WorldSSP con Michel Fabrizio y Shogo Kawasaki

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

De la colaboración entre Kawasaki Puccetti Racing y el equipo Motozoo Racing surge el equipo Motozoo by Puccetti Racing, que competirá en el Supersport World y European Championship con Ninja ZX-6R utilizadas el año pasado por el equipo de Manuel Puccetti. Las motos serán confiadas a los pilotos Michel Fabrizio y Shogo Kawasaki.

Además de utilizar las máquinas con las que Lucas Mahias y Philipp Oettl concluyeron el campeonato 2020 en segundo y tercer lugar, el equipo de Fabio Uccelli también podrá contar con el apoyo técnico del equipo Puccetti.

Para Fabrizio, esto significa el regreso a la competición. El año que viene, Michel aprovechará tanto su importante experiencia como su deseo de volver a las pistas, mientras impulsa al equipo Motozoo de Puccetti Racing a obtener los mejores resultados posibles.

Michel Fabrizio: “Estoy muy contento de volver a las carreras y de hacerlo con el equipo Motozoo de Puccetti Racing, un proyecto ganador con motos competitivas y técnicos expertos. Vuelvo al campeonato después de una pausa de cinco años, pero además de estar en buena forma física, he iniciado un programa de entrenamiento que me tendrá en perfecta forma al inicio del campeonato. No tengo objetivos particulares más que darlo todo y luchar por el mejor resultado posible en cada carrera. No puedo esperar para subirme a mi ZX-6R y empezar a adaptar mi estilo de conducción a mi nueva moto. Agradezco a Fabio Uccelli y Manuel Puccetti por darme esta oportunidad y a todos nuestros patrocinadores que me permiten volver a la campeonato”.

El piloto Shogo Kawasaki hará su debut europeo en Supersport en 2021. Tras competir en la Asia Talent Cup 2016, el piloto japonés completó una temporada italiana CIV SS300 con el equipo Motozoo Racing en 2019, pero no pudo competir en Europa el año pasado debido a la pandemia de Covdid-19.

Shogo Kawasaki: “Estoy muy contento de poder seguir compitiendo con Motozoo Racing. Tuve una gran temporada 2019 con ellos en el CIV SS 300, obteniendo buenos resultados en el que fue mi año de debut. Ahora volveré a competir con el equipo de Fabio Uccelli, y en el campeonato de Europa de Supersport 600 nada menos, con una moto genial como la Kawasaki. Esta será la primera temporada del campeonato 600 y tendré mucho que aprender, pero estoy seguro de que podemos hacerlo bien “.

Fabio Uccelli – Team Manager: “Estoy contento y emocionado de pensar que mi equipo, que hasta ahora solo ha competido a nivel nacional, participará en el campeonato mundial y europeo de Supersport. Será crucial para el equipo y los pilotos poder contar con el apoyo de un equipo competitivo y experto como Puccetti, mientras aportamos todo nuestro compromiso y entusiasmo para alinearnos con los mejores equipos de la categoría. Yo era uno de los mecánicos de Michel Fabrizio cuando ganó la Superstock 1000 en 2003 y por eso espero que esta temporada pueda ser igualmente buena. En cuanto a Shogo, lo conocemos bien y sabemos cómo darle lo que necesita. Esperamos un año de crecimiento continuo de él, mientras yo no niego que espero grandes resultados de Michel, algo de lo que sabemos que es capaz “.

Fuente: Puccetti Racing

