Niki Tuuli con MV Augusta Corse en WorldSSP

Niki Tuuli se une a MV Agusta Corse, siendo el primer piloto confirmado dentro del equipo para 2021. Tuuli ha tenido una carrera tan meteórica como extraña pues, tras dar el salto a competiciones internacionales en la European Stock 600, donde permanece hasta 2015, disputa en 2016 y 2017 el WorldSSP y consigue una victoria, cinco podios y una pole position. En 2018 cambió de paddock y compitió en el Campeonato del Mundo de Moto2, sin pena ni gloria. Después ha estado compitiendo en el CEV Moto2 y en el Campeonato del Mundo de MotoE, donde logró 2 victorias y 2 podios.

Este año vuelve al campeonato donde sorprendió a todos con una R6 privada, “espabilando” a más de un gallito de la categoría. Tuuli no será el único piloto de MV en 2021 y pronto conoceremos cómo se completará el equipo para hacer correr una moto en su último año de competición.

Niki Tuuli: “Antes que nada quiero agradecer a todas las personas que me siguen y que me permiten seguir haciendo lo que prefiero: competir en motos. Estoy orgulloso de formar parte de este equipo y pilotar una MV Agusta, por primera vez. en mi vida. No la conozco muy bien pero el equipo tiene una larga experiencia en el paddock de Supersport y ha llevado esta moto al más alto nivel durante años. Me gusta mucho el sonido del MV. No puedo esperar para montarla y conocerla y mi nuevo equipo y estoy seguro de que juntos podemos lograr excelentes resultados”.

De momento le gusta cómo suena. Esperemos que el gusto sea el mismo si empiezan a aparecer los problemas que todos conocemos en las MV… Suerte a piloto y equipo.

