Nuevos cambios en el reglamento

La Comisión de Superbike, compuesta por Gregorio Lavilla (Dorna, Director Ejecutivo de WorldSBK), Franck Vayssié (FIM), Andrea Dosoli (Yamaha), Paolo Marchetti (Kawasaki), Marco Zambenedetti (Ducati), Marc Bongers (BMW), Brian Gillen (MV Agusta), coordinados por Paul Duparc (FIM), ha tomado las siguientes decisiones en varias reuniones celebradas entre los meses de noviembre y diciembre de 2021.

Las siguientes decisiones se aplicarán para la temporada 2022:

Reglamento deportivo

Reanudación de una carrera de la Superpole de WorldSBK que haya sido interrumpida

En caso de reinicio de una carrera de la Superpole de WorldSBK, se observó que 5 vueltas eran demasiado cortas y podían empujar a los pilotos a ser demasiado agresivos, generando situaciones peligrosas.

Se ha decidido que la reanudación de la carrera de la Superpole será de un mínimo de 8 vueltas.

Reglamento disciplinario

“Judges of fact”

Se presentó una definición más precisa de las atribuciones de los jueces y el alcance de sus decisiones. El Reglamento Disciplinario de la FIM no contemplaba estas atribuciones hasta ahora. Como se hizo en MotoGP y como también se aplicará en Resistencia, era necesario llevar la misma precisión en el Código Disciplinario en WorldSBK. No se puede presentar ningún recurso contra una decisión de los jueces sobre asuntos de su competencia.

Notificación de las decisiones

Se confirmó que la información sobre protestas y recursos, así como las decisiones del Panel de Comisarios de la FIM WorldSBK tomadas durante las actividades en pista, (entrenamientos y carreras), pueden comunicarse en los monitores de cronometraje, así como en los tablones de anuncios oficiales. Estas comunicaciones en las pantallas públicas se consideran una notificación válida.

Reglamento médico

Obtener el “apto” médico para competir

La Comisión aprobó varios reglamentos nuevos relativos a la evaluación médica realizada para permitir el regreso a la competición. Las decisiones apropiadas relativas a la aptitud para competir deben tomarse en consulta con el Director Médico, el Director Médico de la FIM WorldSBK, el Médico Oficial de la FIM, el Director Médico de la FIM y/o el Representante Médico de la FIM, y deben estar respaldadas por los informes médicos pertinentes y la información de los médicos del piloto.

Análisis del casco después de una caída o una lesión en la cabeza

Los cascos de todos los pilotos llevados al centro médico para su evaluación tras una caída deben ser retenidos por el personal médico o el Director Médico Jefe para su control por el Director Técnico o los Comisarios Técnicos antes de ser devueltos al piloto o al director del equipo.

En los casos de lesiones en la cabeza, incluida la conmoción cerebral o la pérdida de conciencia, a menos que una disposición específica de una ley nacional aconseje lo contrario, el casco debe enviarse al Laboratorio de la FIM en la Universidad de Zaragoza para su examen por expertos y análisis no destructivo.

El fabricante del casco será notificado de las pruebas exactas y tiene el derecho de aprobar o rechazar. Podrá asistir a los análisis realizados en este laboratorio. Tras la inspección, el casco puede ser devuelto al piloto, al equipo o al fabricante.

Habrán más reuniones con el objetivo de ultimar el Reglamento Técnico y de Homologación para 2022. Os iremos informando.

